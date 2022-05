Domácnosti a firmy, které si chtějí pořídit menší solární elektrárnu, se už nebudou muset tolik omezovat jako dnes. Na střeše budou moct mít bez složitého papírování více fotovoltaických panelů a se čtyřnásobným výkonem. Vláda chce totiž zvýšit aktuální limit 10 kilowattů výkonu, do kterého nemusí mít solárníci licenci a živnost. Připravovaná změna energetického a stavebního zákona má bez toho nově umožnit až čtyřicetikilowattové fotovoltaické elektrárny. Tedy čtyřnásobek.

Jejich provozovatelé také nebudou muset tak jako dosud každý měsíc odesílat výkazy o množství vyrobené elektřiny. S velikostí instalace nad 20 kilowattů se dnes navíc pojí také nutné stavební povolení. I pro něj by se hranice měla zvýšit.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo návrh zákona, v rámci kterého je i navýšení limitu,“ potvrdil HN David Hluštík z tiskového odboru ministerstva.

Pro drtivou většinu drobných výrobců elektřiny je to dobrá zpráva, protože jim odpadne byrokratické martyrium, bez kterého aktuálně větší výkon mít nesmějí. Počet panelů na svých střechách kvůli tomu naopak často omezují tak, aby se s nimi do limitu vešli. Tratí na tom hlavně větší bytové domy, které sice mají na střechách dost volného prostoru, ale kvůli limitům ho nemohou využít. I to je pak odrazuje od toho, aby do fotovoltaiky investovaly.

Ale nejde jen o ně. V limitu se těžko udrží i majitelé rodinných domů, kteří se rozhodnou si pořídit elektromobil. „Ten má totiž větší spotřebu než celá domácnost, tudíž se bez problémů postará o zužitkování veškerých přebytků. Současných 10 kilowattů ve vrcholné kapacitě na jeho nabíjení určitě nestačí,“ řekl HN Jaroslav Šuvarský, jednatel společnosti S-Power Energies. Tato firma v Česku provádí nejvíc střešních instalací fotovoltaických elektráren a domácích baterií.



