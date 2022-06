Vědci mohou během pár let přijít s funkčními a levnými jadernými minireaktory – a s podobnou pravděpodobností mohou také na Zemi přistát ufoni. Taková je realistická úvaha nad tím, zda má cenu čekat na to, až se situace na trhu se solárními elektrárnami uklidní a ceny spadnou zase na lidskou úroveň.

Přemýšlení o dodacích lhůtách, cenách a návratnosti je to hlavní, co můžete řešit, když si solární elektrárnu teprve chcete pořídit. Je to oblíbené téma i ve chvíli, kdy s připravenou střechou čekáte, až se sejde dokonalá konstelace: dostupnost potřebného hardwaru, okno v kalendáři instalační firmy a vaše přítomnost. Zrušili byste kvůli elektrárně třeba dovolenou?

Pokud celý seriál Zápisků budoucího solárníka sledujete od počátku, víte, že „naplno“ se pořízení elektrárny věnujeme teprve dva měsíce, i když jsme o ní přemýšleli už dlouho. Od posledního dílu se vlastně nic nezměnilo – nová střecha a hromosvod jsou připravené, realizační firma Solární Systémy za nás podepsala smlouvu o připojení se společností ČEZ Distribuce, čímž došlo k zásadnímu pokroku, a také se spustily stopky.

Od podpisu, ke kterému oficiálně došlo 17. května, běží lhůta 90 dní pro instalaci solárních panelů. Dalších 30 dní pak firma má na druhou fázi instalace, která zahrnuje úpravu rozvaděčů, zapojení střídače a baterie a nastavení celého systému. To ale neznamená, že nejdéle za čtyři měsíce začneme vesele vyrábět více elektřiny, než sami spotřebujeme.

Abychom mohli elektrárnu spustit, musí proběhnout revize od „spřízněného“ revizního technika, aby pak mohl přijít technik distributora na kontrolu. Až poté je možné připojení elektrárny k distribuční síti, pokud bude vše v pořádku – a to nejen formálně. Samotná elektrárna stojí půl milionu, ovšem dům, který by kvůli vadné instalaci mohl shořet, je

mnohem dražší.

Prakticky to znamená, že šance na zahájení provozu v letošním roce reálně existuje, ale není to žádná sláva. Montáž panelů nejpozději v srpnu, zprovoznění v listopadu. Tím se ale trefíme akorát do období, kdy toho elektrárna moc nevyrobí – bez toho, abychom si dopředu „naspořili“ elektřinu ve virtuální baterii. A stále jde jen o relativně optimistický harmonogram. Smlouva totiž dává prostor na třicetidenní zpoždění dodavatelské firmě (a nám potom při placení faktur). Snová varianta by byla mít vše hotové někdy v září.

Proč tak podrobné připomenutí reality? Každý den, kdy už elektrárna není na střeše, znamená peníze vyhozené z okna. Naštěstí ne moc, jen průměrně tři čtyři tisíce měsíčně za spotřebovanou elektřinu koupenou od ČEZ.

Mohlo by to být o dost horší, navíc nám instalace v září neovlivní dovolenou. I když bych kvůli tomu klidně zůstal doma.

Pochybné čekání

Aktuální solární boom spustilo ukončení činnosti společnosti Bohemia Energy a následné několikanásobné zdražení energií pro bývalé zákazníky této firmy. Podle zkušeností solárníků na diskusních fórech podražily elektrárny populární kategorie 10+10 (10 kWp výkon panelů, 10 kWh baterií) za půl roku zaokrouhleně o sto tisíc, tedy o čtvrtinu před odečtením dotace.

Druhou vlnu, na které se vezeme i my, spustila ruská invaze na Ukrajinu. Sami jsme si kvůli váhání museli připlatit oproti původnímu návrhu asi deset procent – a to jen proto, že dřívější cenová nabídka po 14 dnech propadla.

Je otázkou, zda je rychlý nárůst cen výsledkem logistických problémů způsobených znovuvypuknutím covidu v Číně, nebo zda jde čistě o převis poptávky nad nabídkou.

Velcí hráči na energetickém trhu sice říkají, že s dodávkami panelů a střídačů nemají problém, ale v maloobchodu a zprostředkovaně také pro klienty solárních firem na českém

trhu je těžké sehnat střídače i baterie.

Panely i střídače jsou stále relativně dostupné ve srovnání s tím, kolik stály prvky solárních elektráren před několika lety, díky masové výrobě a nástupu čínských firem. Ovšem rozhodně

se nedá čekat, že by v dohledné době přišel pokles cen.

Pro zájemce o tyto elektrárny je situace naopak čím dál horší s tím, jak roste podpora fotovoltaiky napříč Evropou. Rada počkat, až se trh uklidní, se proto nezdá jako rozumná. Nic nenasvědčuje tomu, že by zájem měl poklesnout – naopak. Jen na rezidenčním trhu jsou zavedené instalační firmy naprosto zahlcené a už nepřijímají ani cenové poptávky, zato jich celá řada hledá elektrikáře a montážníky. Například SolidSun jim slibuje až 90 tisíc měsíčně.

Hlavním tahounem zájmu zůstává růst cen energií. ČEZ už se dostal v novém květnovém ceníku přes deset korun za kWh – 8,50 Kč dělá cena silové elektřiny, zbytek je cena distribuce, daně a další poplatky. Náš tarif pro stálé zákazníky je milosrdnější, ale i 5,93 Kč za kWh je více než dvojnásobek ceny energie vyrobené ve vlastní elektrárně s vlastní baterií.

I bez dotace vychází při 15leté životnosti elektrárny (o životnosti elektráren a zárukách jsme psali v přechozím díle) „vlastní“ elektřina na nákladech o polovinu levněji než ta z distribuční sítě. Možná by místo dotací proplácených půl roku nebo ještě déle od zaplacení první faktury dodavateli byla lepší státní podpora v podobě nízko úročených úvěrů na obnovitelné zdroje energie.

Kromě domácností umí počítat i firmy a tam se dá čekat největší problém pro domácí zájemce o elektrárnu. Zavedené i nezavedené firmy se totiž budou ucházet primárně o komerční zakázky, u nichž budou instalovat mnohonásobky kapacit, které se vejdou na střechy rodinných domů.

A to ani není nutné lákat firmy na dotace. Jim se fotovoltaiky jednoznačně vyplatí okamžitě i proto, že na rozdíl od domácností mají lépe sladěnou křivku výroby a spotřeby energie – když svítí slunce, ve firmách se pracuje a k práci firmy potřebují elektřinu. Firemní instalace se tak snadno obejdou bez baterií a jejich zájem o fotovoltaiku omezí spíše kapacita střech a pozemků než jiné parametry.

Aby toho nebylo málo, Evropská komise chce mít od roku 2026 povinně solární panely na všech nových komerčních a veřejných budovách, od roku 2029 pak i na obytných domech. To znamená, že poptávka po fotovoltaických energiích s největší jistotou jen poroste – a pro snižování cen nebude nijak velký prostor.

Ano, může vybuchnout yellowstonský supervulkán, mohou přistát ufoni, může se stát spousta strašných věcí, ale soudě podle toho, co víme s větší jistotou, nemá čekání smysl. Dokud ČEZ udrží virtuální baterii, čistě finančně se vyplatí zatím varianta bez baterií, které tvoří nákladově třetinu ceny hybridní fotovoltaické elektrárny před odečtením dotace. A ještě více se vyplatí stát se elektrikářem s potřebnými certifikáty a na fotovoltaické horečce nalézt štěstí.

My zatím s nevolí sledujeme prázdnou střechu při každém slunečném dni a počítáme, kolik peněz už by se nám mohlo vracet, kdyby takovouto elektrárnu nechtěli všichni najednou.

A také přemýšlíme, jak energii ze slunce nad současnou spotřebu co nejlépe využít na úkor plynu. O tom ale bude příští díl.