Pražská energetika potvrdila, že se již podařilo zcela obnovit všechny dodávky elektřiny v Praze. Výpadek trval necelou hodinu, skončil kolem 9:40. ČTK to řekl mluvčí firmy Petr Holubec. Masivní výpadek dodávek elektřiny z rozvodny na Chodově postihl Prahu v 8:48 ráno, zasaženo bylo centrum Prahy a městské části Praha 4, 5, 9 a 10. Výpadek způsobila technická závada na 400kV rozvodně na Chodově. Rozvodna je již pod napětím, informovala před 10:00 ČTK mluvčí ČEPS Hana Klímová.

„Dnes v 8:48 došlo v rozvodně 400 kV ČEPS na Chodově v Praze k technické poruše, která způsobila krátkodobý výpadek dodávek elektrické energie na území některých městských částí. Napětí v Praze bylo krátce po 9:30 obnoveno, rozvodna Chodov již je pod napětím,“ uvedla Klímová.

Pražský radní Jan Chabr (TOP 09) dnes ČTK řekl, že problém je v tom, že rozvodna na Chodově má nedostatečnou kapacitu přívodních kabelů, což je prý dlouhodobý problém. Oprava na Chodově podle něj potrvá ještě asi dvě hodiny.

Výpadek elektřiny zastavil na devět minut metro na lince C. Nejely tramvaje na části pravého břehu, mimo provoz jsou stále tramvaje na východě města.

„Výpadek nastal v 8:49 a postihl pravý břeh od centra dolů, kde způsobil zastavení tramvají. Mezi 9:04 a 9:13 pak nejelo ani metro na lince C. Nyní metro jezdí a obnovován je postupně také tramvajový provoz. Zatím nejezdí na východě města, tedy třeba v Hloubětíně, Strašnicích a v okolí,“ řekl Šabík.

V metru se zapnuly generátory elektrického proudu. Ty ale nejsou připraveny na to, aby zajišťovaly běžný provoz na lince, ale slouží k tomu, aby soupravy dojely do nejbližší stanice a cestující se z metra bezpečně dostali ven. „Lidé rozhodně nezůstali v tunelu mezi stanicemi,“ uvedl Šabík.

V případě tramvají se technikům dopravního podniku podařilo přes měnírny přepojit proud tak, aby se začala část tramvají postupně vracet do běžného provozu. Po více než hodině byl provoz tramvají obnoven.

Na několik minut se zastavila také doprava ve Zlíchovském tunelu a v tunelu Mrázovka. Na jihovýchodě města pak nefungovaly semafory.

⚠️Výpadek napájení el. energií způsobil zastavení všech tramvají v centru města a na celém pravém břehu Vltavy.

Pražští hasiči kvůli výpadku proudu vyjeli asi ke 20 případům, kdy lidé uvízli ve výtahu. „Od začátku výpadku elektrické energie evidujeme asi dvě desítky případů vyproštění osob z výtahů. Hlavně v jižní a jihovýchodní části Prahy,“ uvedli hasiči.

Záchranáři také vyjeli k pacientovi, který byl v domácím léčení připojen na kyslík a přístroj mu v důsledku výpadku přestal fungovat. Výpadek zaznamenaly i některé nemocnice, pro tyto případy ale mají záložní zdroje. Na poskytování péče tak neměl vliv, sdělily.

Výpadek vyřadil z provozu také web Českého rozhlasu iRozhlas.cz. Nefunguje ani zpravodajský web České televize ČT24.cz a web České tiskové kanceláře.

Podle Holubce jde o velký zásah do dopravy, chodu úřadů, ale i obchodů a služeb. „Je to velmi nepříjemné, nezpůsobili jsme to, omlouváme se,“ řekl Holubec. Poznamenal, že podobný výpadek nebyl v Praze několik let.

Skupina PRE má zhruba 800 000 zákazníků.