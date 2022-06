Fórum HN

Před ruskou agresí na Ukrajině do Česka uteklo téměř 350 tisíc lidí. Z toho více než 50 tisíc už jich u nás našlo zaměstnání. Co to znamená pro český trh práce? O tom budou ve středu 1. 6. od 16:30 debatovali na Fóru Hospodářských novin...