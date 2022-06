V pátek nás čeká zveřejnění dalšího čísla inflace, aktuálně široce sledovaného ekonomického ukazatele. V květnu pravděpodobně meziroční růst tuzemských spotřebitelských cen opět zrychlil, a to z 14,2 na námi odhadovaných 15,5 procenta. Stejný je zároveň i konsenzus finančního trhu. Více varující než samotná dvouciferná meziroční inflace je však meziměsíční dynamika cen. Ta podle našeho odhadu setrvala v květnu po sezonním očištění vysoko nad jedním procentem. Jinými slovy, výrazné zdražování pokračuje a známky chladnutí zatím nepozorujeme.

Další zdražení se v květnu zřejmě týkalo všech základních skupin spotřebitelského koše. Ve svižném meziměsíčním růstu podle všeho pokračovaly ceny potravin. Po mírném dubnovém poklesu se opět zvýšily ceny u čerpacích stanic, v případě benzinu o 3,5 procenta a nafty o 1,3 procenta. To odráželo obnovený růst ceny surové ropy. Vysoké velkoobchodní ceny elektřiny a plynu se postupně propisují do cen pro konečné spotřebitele. Drahé energie vytvářejí tlak i na jádrovou inflaci, která také setrvává na zvýšených úrovních.

Vrchol meziroční inflace aktuálně očekáváme v blízkosti 16 procent, kterého by mělo být dosaženo v červnu či červenci. Poté by v důsledku vyšší srovnávací základny mělo docházet k mírnému snižování meziročního růstového tempa. I tak se však inflace podle našeho výhledu nejspíše do konce roku nedostane zpět pod 15 procent. Důvodem je již zmíněná a nadále vysoká meziměsíční dynamika. To, že se bude meziroční inflace v druhé půli roku snižovat, tak rozhodně neznamená, že je vyhráno.

Dlouho vyhlížený obrat z hlediska cenových tlaků by mohlo přinést větší ochlazení poptávky. Ta je zatím stále robustní a podniky si tak mohou dovolit ceny dále zvyšovat. V úterý zveřejněné maloobchodní tržby za duben by nicméně měly ukázat na prohloubení jejich meziměsíčního poklesu. Důvěra spotřebitelů se totiž v Česku pohybuje poblíž minim časové řady, která je k dispozici od roku 2003. Navíc vývoj mezd, také zveřejněný během dneška, v prvním letošním čtvrtletí za inflací zřejmě zaostával a reálně tak příjmy domácností nadále meziročně klesaly.