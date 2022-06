Bude to jedno z nejbližších sněmovních hlasování. Poslanci se v nadcházejících týdnech střetnou o podobu pětitisícové dávky na dítě. Zatímco vláda plánuje, že by byla jednorázová a týkala se rodin s příjmem do milionu korun ročně hrubého, opoziční ANO ji chce dávat plošně, každý měsíc, a navíc ji rozšířit z hranice 18 let i na studenty do 26 let. Jde přitom jen o jeden z už 13 návrhů, s kterými hnutí v poslední době vystoupilo. Jak by to mělo vypadat v Česku podle bývalého premiéra Andreje Babiše a kolik by jednotlivá opatření stála?

„Nápad dávat rodinám do konce roku 2022 každý měsíc pět tisíc na každé nezaopatřené dítě by Česko v případě realizace přivedl k bankrotu,“ soudí poslanec koaliční ODS Jan Bauer. Byť přehání, zjevné je, že v kombinaci s dalšími dosud představenými návrhy ANO by šlo o významný zásah do státního rozpočtu. Babiš spočítal, že jen jeho už dříve představených 12 návrhů, které mají lidem pomoci v současné „drahotě“, by pro letošní rok vyšlo Česko na 111 miliard korun.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.