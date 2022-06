Kéž bychom tak měli chvíli krizi v samotné krizovitosti. Kdyby tak krize samotné měly krizi – to znamená, že by na chvíli ustaly a my se mohli nadechnout.

Zatím to vypadá na pravý opak. Místo krizi krizí můžeme zažít kulminaci krizí. Možná přestanou dodržovat svá pravidla a přestanou chodit jedna za druhou a přijdou spolu. Koneckonců ve struktuře reality není žádná pojistka ani záruka proti tomu, aby v době finanční krize (2008/9) neproběhla zároveň další vlna pandemie a zároveň vlna běženecká a zároveň nepokračovala krvavá válka a ta nevyvolala po světě další migrační krizi, proti které byl rok 2015 jen pouhou ochutnávkou. Zároveň nad námi neustále visí Damoklův meč neustále se prohlubující krize ekologické. Navíc zažíváme prudký nárůst inflace, zejména v cenách energií a obilí.

Paradoxně náš optimismus může plnohodnotně pramenit právě z toho, že realita dopadne lépe než tento černý scénář, se kterým je lépe – již z hlediska onoho kvalitnějšího a hlubšího optimismu – počítat.

