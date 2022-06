Oliver Dlouhý tvrdí, že jeho firma na tom nikdy nebyla lépe než teď. „Obratově jsme na tom dvojnásobně než v roce 2019, v zisku EBITDA ještě lépe. Myslím, že covid je over,“ říká zakladatel a výkonný ředitel Kiwi.com. Obrat společnosti prodávající letenky letos očekává „relativně hodně přes 50 miliard korun“, přičemž loni – v roce těžce zasaženém pandemií – byl jen necelých 17 miliard. „Prožili jsme si peklo, ale teď se nám několik měsíců hodně daří.“

HN: Otřepal se už letecký průmysl z covidu?

Ještě ne. My jsme sice na dvojnásobku, ale letecké odvětví je tak na 70 procentech. Ukousli jsme si větší tržní podíl, těžíme z toho, že jsou naše tržby rozprostřené po celém světě. Návrat leteckého ruchu je hodně disproporční. Česko ještě moc nelétá, naopak Španělsko je zpět. Zaoceánské lety pořád skomírají. Za pár dní letím na první pracovní cestu do Asie po covidu – a zase budou roušky a testy. Zase mi bude někdo šťourat v nose, čemuž jsem úplně odvykl. Pro ně to je ovšem stále denní chleba.

