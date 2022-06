Jen několik desítek minut jízdy za českými hranicemi čekají zážitky a kilometry, které by měl každý správný milovník turistiky sebrat. Za návštěvu stojí nejen Vratislav či Krakov, ale i další místa. Některá svoji podobu získala po zásahu blesku, jiná jsou tajemná a plná konspiračních teorií.

Zámek Ksiaz

Jen necelé tři hodiny jízdy od Prahy se nachází jeden z nejkrásnějších polských zámků. Největší zámek Dolního Slezska a třetí největší po Malborku a Wawelu. Stojí na skalnatém ostrohu v nadmořské výšce 365 metrů, obklopen dechberoucími ksiazianskými terasami. Na dvou hektarech se nacházejí desítky fontán a tisíce kvetoucích rostlin. Jen rozkvetlých tulipánů zde mohli letos návštěvníci obdivovat na 40 tisíc. Snad trochu v kontrastu s touto krásou má zároveň zámek svoji tajemnou tvář. Je považován za jeden z nejzáhadnějších objektů na starém kontinentu. Během druhé světové války byl zkonfiskován ve prospěch Německé říše a vězňové z koncentračního tábora Gross‑Rosen zde vykopali síť tunelů, která je opředena řadou legend a konspiračních teorií. Kdo má rád dobrodružství, neměl by si nechat ujít noční 90minutovou prohlídku ztemnělými chodbami.

Stolové hory

Nejvyšší pískovcové vrcholy Polska jsou ploché jako stůl. Nacházejí se na česko‑polské hranici nedaleko od Hronova a patří mezi nejatraktivnější turistická místa kousek za našimi hranicemi. Na návštěvníky v nich čeká Velbloud, Slon, Ďáblova kuchyně, Trůn Krakonoše a jiné skalní útvary. Strmé svahy, romantické cesty, úzké průchody mezi skalami, kdy si nejeden z návštěvníků řekne, že by měl trochu zhubnout, a nezapomenutelné výhledy na celé Broumovsko slibují nevšední zážitek. O Stolových horách koluje mnoho příběhů a legend a není divu, že si zdejší skalní bludiště, které se utvářelo miliony let, oblíbila řada spisovatelů včetně Aloise Jiráska, ale také filmařů. Natáčely se zde například scény slavného fantasy filmu Letopisy Narnie: Princ Kaspian. Nejvyšším vrcholem Stolových hor je Velká Hejšovina (919 m n. m.) s rozsáhlým skalním bludištěm. Výchozí bod k němu je z obce Karłów. Dalším skalním bludištěm v národním parku jsou Bludné skály, kterými vedla odvěká pašerácká stezka z Čech do Kladska.

Nezapomenutelná je návštěva největšího a nejvyššího vodopádu Wilczki v Sudetech.

Kolorowe Jeziorka

Jejich barva souvisí s chemickým složením stěn a dna. Původně byl na jejich místě pyritový důl. Právě poptávka po pyritu, který sloužil k výrobě kyseliny sírové, stála za zrodem tohoto oblíbeného turistického cíle. Když na začátku 20. století těžba ustala, místo si vzala pod svá křídla příroda. Půda se postupně propadla a voda naplnila potěžební prostory. Tím vznikla nevšedně zabarvená jezírka v nadmořské výšce od 560 do 730 metrů. Jsou schovaná v lese mezi skalními útvary, jeskyněmi a jsou čtyři – žluté, červené, modré a zelené. Leží v blízkosti polského města Kamienna Góra v Dolnoslezském vojvodství, přibližně 13 km od českých hranic. V sezoně je místo plné turistů, ale i tak stojí za návštěvu. Zdejší krajina je velmi romantická, se skalními útvary a obklopená rozkvetlými loukami. Za výzvu stojí i výšlap na Wielkou Kopu (870 m), na jejímž svahu se jezírka nacházejí.

Zřícenina hradu Chojnik

Kdo se nechce vydávat na příliš dlouhé túry a dává přednost příjemné procházce lesem se zajímavým cílem, i když, pravda, s náročnějším stoupáním, bude pro něj návštěva zříceniny někdejšího gotického hradu ideální volbou. Stojí na stejnojmenném vrcholu kopce (627 m) v polských Krkonoších – s výhledem do údolí Jelení Hory a Jizerských hor. První písemná zmínka o hradě je ze 14. století, ale již ve 13. století na místě stál lovecký hrádek, který zde nechal vybudovat kníže Boleslav II. Lysý. Malý objekt byl pak na konci 14. století přebudován na obranný hrad. Po zásahu blesku v roce 1675 byl objekt poničen a opuštěná tvrz se rozpadla. Tato zřícenina patří v současnosti k oblíbeným turistickým atrakcím. Mezi zajímavosti patří zejména neobvyklý kamenný pranýř na nádvoří i to, že hrad nikdy neměl studnu a voda se odebírala ze skalních cisteren.

Lázeňské městečko Karpacz

Poznat Krkonoše z druhé strany by si neměl nechat ujít žádný dobrodruh. Ideálním výchozím bodem je v tomto případě město Karpacz. Červená turistická značka z něj vede přímo na Sněžku, modrá turisty zase zavede k nádhernému ledovcovému jezeru Mały Staw. V blízkosti je celá řada dalších turistických zajímavostí, například Divoký vodopád. Samotný Karpacz je moderním lázeňským městečkem a lyžařských střediskem, které leží přibližně dvacet kilometrů od českých hranic. Kromě typické německé architektury hrázděných domů se zde nachází dřevěný románský evangelický kostel Wang, který sem byl přivezen z Norska v polovině 19. století a který je doslova turistickou atrakcí. Rodiny s dětmi ocení dva místní akvaparky s bazény, tobogany, relaxačními bazény s umělými vlnami, divokou řekou, skluzavkami, saunami, solnou a ledovou jeskyní a venkovními bazény.

Vodopád Wilczki

Už procházka malebnou horskou vesničkou Międzygórze, které se přezdívá architektonická perla Sudet, stojí za to. Krásný dřevěný farní kostel sv. Josefa a přes 100 let staré vily a penziony v tyrolském stylu vracejí návštěvníky v čase a slibují od tohoto lázeňského místa nezapomenutelný zážitek. Stejně jako Wilczki – největší a nejvyšší vodopád v masivu Śnieżnik, který je druhým nejvyšším v celých Sudetech a který se na území obce nachází. Voda z něj padá z výšky 22 metrů a pokračuje úzkým kaňonem, jehož šířka v nejužším bodě dosahuje pouhých tří metrů. Nad vodopádem se nachází ještě kaskáda menších vodopádů a peřejí a nad ním samotným vede most z dob Marianny Oranžské, která si toto místo oblíbila. Z Międzygórze si mohou návštěvníci vybrat některou z turistických tras vedoucích na Králický Sněžník.

Jezera u polské Nisy

Kdo si chce užít pořádného koupání, písečných pláží, jachtingu a vodních radovánek, měl by zajet na polskou riviéru. Jezera Otmuchovské a Nyské jsou vzdálena přibližně 70 kilometrů od českého Šumperku a rozprostírají se pod vrcholky Rychlebských hor. V letní sezoně je zde živo. Po hladině se projíždějí skútry, plachetnice, zatímco na břehu se griluje a hrají nejrůznější hry. U Otmuchovského jezera je vidět mnoho rybářů, kteří čekají na svého „sólokapra“, a to nejen v podobě kaprů, ale i candátů, štik či okounů. Za návštěvu stojí i Nisa – jedno z nejstarších měst ve Slezsku.

