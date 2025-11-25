Už jsou partnerskými městy. Teď se ale dvě skoro třísettisícová města Ostrava a Katovice začínají bavit o mnohem užším propojení – pracovně nazvaném „megalopole Ostrava–Katovice“. Ostravský primátor Jan Dohnal z ODS netají, že cílem je vytvořit oblast, která by na české straně z hlediska počtu pracovních sil a dalších možností chtěla konkurovat Praze. „Poláci jsou dál než my, díky decentralizaci státní správy se jim povedlo přivést do Katovic například ministerstvo průmyslu a obchodu. Vzorem může být Německo, jehož ekonomickým centrem není Berlín, ale Frankfurt. Něco podobného bychom chtěli mít i z Ostravy,“ říká Dohnal.
Co se dočtete dál
- Jak by mohla vypadat česko-polská „megalopole“.
- Proč právě Ostrava a Katovice.
- Co mají města společného, jaké je mezi nimi dopravní spojení.
