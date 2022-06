Na webu Turistika.cz sdílí cestovatelé své zážitky s ostatními a dostávají za to zaplaceno. Za 15 let fungování služby se na webu nashromáždilo více než 100 tisíc příspěvků. Často jde o velmi podrobné popisy pěších výletů, kde se čtenář dozví, co ho na túře čeká a kde mohou být kritická místa cesty.

Jak se mění čeští turisté?

Lépe plánují své výlety a mají skvělé vybavení do přírody. Chtějí si své výlety užít a netrápit se v mokrých botách nebo v nefunkční bundě. Turistika je v Česku jeden z nejčastějších koníčků a lidé do ní podle toho investují. Stále ale existují lidé, kteří vyrazí na Sněžku v žabkách. Velkou změnu vidíme u zájmu o gastronomické zážitky během výletů. Když turisté své výlety plánují, berou do úvahy zajímavé stravovací možnosti po cestě, už se neodbývají houskou se salámem. Jeden turista popsal na našem serveru svůj výlet na Dolní Moravu. Se vším byl spokojený, nelíbilo se mu ale, že jídelníček pro děti sestával v podstatě jen z hranolek a předraženého smaženého sýru. Stále více lidí jezdí za gastronomií a pak sdílí své zážitky.

Kde se v Česku podle vašeho webu nejčastěji výletuje?

Na našem webu jsou nejoblíbenější lokality Šumava, Český ráj a Jeseníky. Češi milují hory – na webu máme tisíce popisů výletů, které tam přidali nadšení cestovatelé. Nejde přitom jen o pěší turisty, ale přibývají i cyklovýlety. Lidé hodně sledují, jaká nová lákadla pro ně turistické oblasti připravují. Když se třeba otevře nová stezka korunami stromů, okamžitě tam začnou proudit davy lidí. Největší úspěch má, když se spojí zajímavý přírodní cíl s nabídkou poctivých místních služeb, ať jde o gastronomii, kulturu, či sport.

Jiří Pilnáček Svůj první web spustil v roce 1998, od roku 2000 byl součástí týmu Centrum.cz. V roce 2007 spustil s několika kamarády první verzi portálu Turistika.cz, později pak kalendář akcí Akce.cz. Jeho projekty získaly několikrát ocenění odborných porot cestovního ruchu, internetového byznysu či technologií.

Na Turistika.cz najdou čtenáři i výlety do zahraničí. Kde se nejčastěji zabodne turistická hůl Čechů?

Opět platí, že nejvíc oblíbené jsou hory. Češi milují Slovinsko, třeba o výstupu na Triglav máme více než padesát článků. Nejčastěji lidé vyráží do Rakouska, Slovinska, Itálie či Chorvatska. Stálicí jsou výlety do oblasti Lužických jezer v Německu. Své postřehy z výletů k nám ale třeba píše i parta aktivních seniorů, kteří jezdí na vlastní pěst do zapadlých končin po celém světě a popisují tamní zvláštnosti.

Váš web je specifický tím, že přispěvatelům platíte, když se u jejich článků zobrazí reklama. Jak celý systém funguje a jakým vývojem prošel?

Před patnácti lety jsme přišli s myšlenkou, že zážitky a zkušenosti jsou nenahraditelné informace, proto jsme vytvořili platformu, kde motivujeme zkušené turisty a cestovatele, aby sdíleli své zkušenosti a zážitky z cest. Nejsme encyklopedie památek a turistických cílů, jako to mají jiné weby, my jsme databáze zážitků turistů. Na našem webu je nyní více než 100 tisíc příspěvků a každý měsíc přibude 300 článků o výletech z celého světa. Když vás zajímají třeba rakouské ferraty, najdete u nás desetistránkové podrobné elaboráty, kde lidé popisují, jak prošli tu kterou ferratu, radí, na co si dát v různých částech pozor, text doprovázejí řadou čím dál tím kvalitnějších fotek. Psaním k nám se dá i dobře přivydělat. Když jedna cestovatelka napsala v minulosti o svém výletu do akvaparku Tropical Island, bylo to extrémně čtené, a i když se výdělky pohybují v haléřích za zobrazení reklamy, vydělala si za měsíc tisíc korun.

Nejoblíbenější turistické lokality čtenářů Turistika.cz Šumava

Český ráj

Hrubý Jeseník

Krkonoše

Svět

Beskydy, Javorníky, Valašsko

Jižní Čechy

Moravskoslezské Beskydy

Kladské pomezí a Broumovsko

Jizerské hory

Bráníte nějak tomu, aby lidé ukládali na web okopírované články či fotografie?

Proti podvodníkům jsme poměrně hodně obrněni. Máme systém, který dokáže okopírované texty poznat. I když čteme samozřejmě každý článek, u nových autorů jejich tvorbu bedlivěji sledujeme. Stává se nám, že se autoři domlouvají mezi sebou, že si navzájem „naklikají“ texty. I na tohle zpravidla přijdeme. Naše čtenáře ale naštěstí víc zajímají opravdové zážitky z přírody než podvádění.

O jaký obsah mají návštěvníci vašeho webu největší zájem?

Nejvíc je zajímají trasy výletů a tipy na ně. Trasy obsahují GPX soubory, které se dají stáhnout do mobilního telefonu. V trasách se ukazuje výškový profil a často jsou dostupné i informace o povrchu cesty, což pomáhá třeba turistům s kočárky. Často lidé přidávají i informace o tom, kde se po cestě najíst a ubytovat. Na webu je registrováno 60 tisíc lidí, z toho 3000 lidí píšou články.

Kromě popisů výletů k vám lidé píší také recenze na své turistické vybavení. Přibývá těchto článků?

Recenze vybavení se objevují stále častěji. Dokonce nás začali oslovovat sami výrobci turistického vybavení, zda bychom jejich zboží vyzkoušeli a napsali o něm. My ale nechceme za pár korun zkazit obsah našeho webu. Jde totiž o to, že když za vámi přijde výrobce s parádní nepromokavou bundou, která váží jeden a půl kila, tušíte, že bunda zase tak kvalitní nebude. Bundy, které má smysl koupit, váží třeba 200 gramů a vydržíte v nich při teplotě minus dvacet stupňů.

Jak změnila turistiku proběhlá pandemie?

Pandemie nám zvedla návštěvnost webu asi o dvacet procent. Lidé začali více hledat přírodní památky, protože vše ostatní bylo zavřené. Pro nás jako provozovatele to znamenalo, že jsme v podstatě ze dne na den přišli o 90 procent veškerých příjmů z inzerce a nemohli služby dál rozvíjet. Na provoz jsme si vydělali obchodováním na burze a s kryptoměnami.

