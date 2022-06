Bitcoin je nyní nejlevnější od konce roku 2020, některé kryptoměny ztratily přes 90 procent hodnoty a celý trh odepsal dva biliony dolarů (něco přes 47 bilionů korun). Kryptoměnový trh vstoupil do „medvědí“ fáze – bear marketu, kdy na něm vládne špatná nálada a ceny padají dolů. Přispěly k tomu i krachy projektů jako Terra-Luna nebo tento týden problémy společnosti Celsius. Ta dokonce omezila přístup 1,8 milionu uživatelů k jejich prostředkům.

„Věříme, že se situace zase za dva roky zlepší a cyklus na krypto trhu se opět změní. Naopak to vidíme jako příležitost,“ říká pro HN David Rakušan, investiční manažer z Rockaway Blockchain Fund, jenž má miliardová aktiva. Jde o největší tuzemský fond obchodující s digitálními měnami.

HN: Kryptoměny strmě padají. Co v takové situaci dělá stamilionový fond, jako ten váš?

My máme fondy dva. Ten první je venture kapitálový s investičním horizontem deset let. Takže z tohoto pohledu vnímáme padající trh jako příležitost k investicím za rozumných valuací. Ten druhý je vůči výkyvům neutrální.

Ta změna na medvědí trh je vždycky trošku náročná, než si investoři uvědomí, na jakém trhu se ocitli. Pokud všichni sází na to, že vše poroste dál, a ono to neroste, tak přicházejí ztráty. Když si investoři změnu uvědomí, začnou být mnohem opatrnější. Investují pomaleji a menší částky, jsou tlaky na nižší valuace investic… To vše vidíme i my, a to více a více.

