Do středečního rána byl Petr Hlubuček vlivnou postavou pražské komunální politiky. Coby náměstek primátora měl na starost městskou infrastrukturu, životní prostředí a bezpečnost a řešil stamilionové zakázky. Zároveň šéfoval hnutí STAN v metropoli a seděl v dozorčí radě největší městské společnosti v Česku – pražského dopravního podniku. Nyní je jedním z 11 obviněných v souvislosti s hospodařením právě v dopravním podniku.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve středu ráno zasahovali na pražském magistrátu, dopravním podniku a Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP). Hlubučka a dalších 10 osob obvinili z účasti na organizované zločinecké skupině a z korupce.

Obvinění by se podle informací HN měla týkat IT zakázek. Zároveň si měl Hlubuček podle Deníku N říct o úplatek v souvislosti s rekonstrukcí okolí nádraží v pražských Holešovicích. Ta měla zahrnovat opravu severního vestibulu stanice metra a výstavbu kancelářských a bytových domů v okolí. Společnosti Nové Holešovice Development si měl říct o pět milionů korun, což její zástupce odmítl. Jako prostředníka podle vyšetřovatelů použil někdejšího ředitele dopravního podniku Martina Dvořáka, informoval Deník N.

Obvinění se týká i drog

Právě kvůli podezření z korupce v souvislosti s proměnou holešovického nádraží podával před nedávnem trestní oznámení náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). „Týkalo se stejné skupiny lidí, která je předmětem zásahu. Udělal jsem tak maximum a nyní je zbytek na práci policie,“ řekl Scheinherr.

Vyšetřovatelé byli ve středu mimo jiné v kancelářích několika čelních představitelů dopravního podniku. Obvinili člena jeho představenstva a ekonomického ředitele Matěje Augustína. Mluvčí společnosti odmítl jména obviněných blíže komentovat.

Podle informací HN měla policie prohledávat kanceláře i dalších členů představenstva – Jiřího Špičky a Jana Šurovského. Kvůli těmto třem jménům ve středu večer jednala dozorčí rada společnosti, která volí a odvolává členy představenstva.

Vyšetřování se má týkat i podnikatele Michala Redla, jenž čelí také podezření z nedovoleného nakládání s drogami. Redl byl v minulosti stíhán v kauzách spojených s uprchlým podnikatelem Radovanem Krejčířem. Jak před pěti lety informoval Radiožurnál, Redl byl na přední členy hnutí STAN napojený už delší dobu. Měli s ním v zákulisí konzultovat stranickou i personální politiku.

Důvodem, proč policie zasahovala i v kancelářích VZP, by měly být IT zakázky pro pojišťovnu. S nimi je podle informací HN spojený lobbista a podnikatel Pavel Dovhomilja, který se v oblasti IT pohybuje. Dovhomilja byl podle informací serveru Seznam Zprávy už dříve s Hlubučkem v kontaktu.

V roce 2016 lobbistu přistihl Radiožurnál při tajných schůzkách s někdejším právníkem podnikatele Iva Rittiga, s nímž řešil zakázky dopravního podniku hlavního města. HN se ho pokusily kontaktovat, není ale dostupný. Podle serveru Lidovky.cz se policie zajímala i o náměstka ředitele pro informatiku VZP Tomáše Knížka.

Volání po politickém konci

Hlubučka už v reakci na obvinění vyzval primátor Zdeněk Hřib (Piráti) k rezignaci na jeho funkce. Skončit v nich může, i kdyby se k tomu neměl. „Koalice je připravena navrhnout a schválit odvolání Petra Hlubučka na čtvrtečním jednání zastupitelstva hlavního města,“ řekl Hřib. Kdo by dlouholetého starostu pražských Lysolají mohl ve vedení města nahradit, není zatím jasné.

Předseda hnutí a vicepremiér Vít Rakušan v souvislosti s obviněním uvedl, že vyvodí personální odpovědnost.

Kvůli událostem ve středu večer jednalo celorepublikové vedení hnutí STAN i jeho pražská organizace. Předsednictvo na jednání navrhlo pozastavit Hlubučkovo členství v hnutí a Rozhodcovský a smírčí výbor na navazujícím jednání tento návrh schválil. Informaci HN potvrdil člen předsednictva hnutí Lukáš Vlček. Kromě toho vedení Hlubučka také vyzvalo, aby odstoupil z funkce náměstka pražského primátora a všech dalších funkcí, v nichž reprezentuje hnutí STAN.

„Pokud se to prokáže, musíme se k tomu nějak postavit. Je to věc, která je neprůchozí v každé demokratické straně,“ uvedl ještě před jednáním Vlček.

Středeční zásah policie není první kauza, které STAN v poslední době čelí. Na konci března musel na funkci místopředsedy hnutí rezignovat europoslanec a advokát Stanislav Polčák. Reagoval tak na kritiku o své odměně za to, že prosadil zákon, podle něhož měly být odškodněny obce v okolí vybuchlých muničních skladů ve Vrběticích.

Těsně po loňských poslaneckých volbách musel svůj mandát opustit i další místopředseda hnutí Jan Farský. Bylo to po zjištění, že do sněmovny kandidoval i přesto, že měl v plánu odejít na studijní pobyt do Spojených států.