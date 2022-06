Vládní hnutí STAN bude na podzim mimořádně volit své nové vedení včetně předsedy. Důvodem je čerstvá korupční aféra, ve které figuruje dnes již bývalý náměstek pražského primátora a člen vedení STAN Petr Hlubuček.

Z detailů vyšetřování, které postupně unikají na veřejnost, vyplývá, že skupina 13 podezřelých si měla říkat o úplatky u zakázek v pražském dopravním podniku. A také to, že policie celou skupinu nejméně dva roky sledovala. Včetně odposlechu dvou bytů, kde se domlouvali na společném postupu. Někteří straníci hnutí se teď obávají, že jim kauza uškodí u voličů.

Na to, že se o Hlubučka zajímá policie, už v únoru upozornil server Neovlivní.cz s tím, že vedení STAN to ví. Až do středeční razie to však neřešilo. Představitelé hnutí odmítají, že by o Hlubučkových údajných nekalostech něco dříve věděli.

