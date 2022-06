Paní Gita bydlí osm let v nájemním bytě na pražské Letné. S manželem nyní zvažují, že by se přestěhovali do vlastního. Hledání nového domova ale zatím bylo marné. „Když si porovnám cenu a kvalitu nabízených bytů, jsou stále příliš...

17. 6. 2022 ▪ 5 min čtení