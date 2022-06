Když německý výrobce léčiv a doplňků stravy Stada koupil před dvěma lety český Walmark, sliboval, že do modernizace závodu nalije 10 milionů eur (přes 247 milionů korun). To se už ze třetiny stalo, továrna nakoupila tři linky na výrobu nových forem doplňků stravy a výrazně navýšila výrobu. „Pro Stadu je třinecká továrna centrum excelence. Znamená to, že když se bavíme o doplňcích stravy, pro Stadu je to Walmark. A investuje hodně peněz, aby se z něj stalo centrum této výroby,“ popisuje v rozhovoru pro HN Tomáš Mihál, šéf Stady v Česku.

HN: Stada v Třinci zmodernizovala výrobu. Čeho se to týkalo a jaké to pro vás byly investice?

Zmodernizovali jsme výrobní zařízení a přinesli jsme sem nové technologie. Je to stroj pro výrobu takzvaných sachetek, což jsou ploché sáčky, bývají v nich například hot drinky, které se sypou do sklenice s vodou. Pak to jsou sticks – dlouhé sáčky s práškem, který se nasype do úst. Takto vyrábíme třeba Magnetrans, přípravek obsahující hořčík. Třetí technologie je pro výrobu kapslí. Za dva roky jsme dokázali tato zařízení nainstalovat a dvě z nich už stoprocentně fungují. Zatím jsme investovali 2,5 milionu eur do technologií a jeden milion eur do modernizace budov, včetně automatizace a rozšíření skladu.

