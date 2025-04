V románu Osudy dobrého vojáka Švejka čteme: „A tak slova Napoleonova ‚Na vojně se mění situace každým okamžikem‘ došla i zde svého úplného potvrzení.“ Dnes vidíme, že tato zlidovělá věta Jaroslava Haška dochází potvrzení i ve vojně, či chcete-li válce celní. Donald Trump nejdříve uvalil obžerná cla skoro na celý svět a poté je s výjimkou arcinepřátelské Číny zrušil a následně z nich učinil zásadní výjimky i pro Čínu samotnou.

Obhájcům politiky stabilního génia musí na čelech pod červenými čepicemi stabilně vyrážet krůpěje potu, protože jediné, na co se mohou spolehnout, je to, že není a nebude večera, kdy by věděli, co budou muset obhajovat ráno.

Tvrdý oříšek pro ně musí představovat zejména poslední krok amerického prezidenta, tedy expresní výjimka z cel pro chytré telefony, počítače, obrazovky a různé elektronické komponenty vyrobené v Číně. Už jenom obhájit to, že se výjimka vztahuje na produkty, které v americkém dovozu z Číny představují největší položky, takže by se vlastně dalo říci, že výjimku představují spíše 125procentní cla nežli osvobození od nich, vyžaduje aplikaci pokročilé mentální gymnastiky.

Ovšem s dalšími paradoxy Trumpova postupu si asi poradit vůbec nelze. Jak je vše postavené na hlavu, nejlépe shrnul profesor ekonomie New York University a jeden z nejvlivnějších amerických intelektuálů současnosti Nouriel Roubini.

