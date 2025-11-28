Americký vyjednávač Steve Witkoff, jehož návrh na mírovou smlouvu na Ukrajině hodně ovlivněný Ruskem prošel v uplynulých dnech zásadní proměnou, opět zamířil do Moskvy. V očích opravdových diplomatů je realitní podnikatel z New Yorku naprostým amatérem a jde mu čistě jen o obchodnický kalkul. Jeho aktivita a proruské postoje ale mohou ve výsledku poškodit Ameriku, Evropany a hlavně Ukrajince.
Naprostou diskreditací Witkoffa pak bylo zveřejnění odposlechů telefonu Putinova poradce Jurije Ušakova, kterému Witkoff radil, jak by Kreml měl postupovat, aby svoji verzi mírového plánu „prodal“ Donaldu Trumpovi. Podle deníku Wall Street Journal nahrávku agentuře Bloomberg poskytla nejmenovaná evropská tajná služba.
Co se dočtete dál
- Co si myslí diplomaté o americkém vyjednávači.
- Jaké lekce z Bosny je možné použít pro Ukrajinu.
- Co byl hlavní klíč k míru v Bosně.
