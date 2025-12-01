Spoluzakladatel Googlu Larry Page nyní při diskusi o investicích do umělé inteligence prohlásil: „Raději zkrachuji, než abych prohrál tenhle závod.“ Šéf Facebooku Mark Zuckerberg na toto téma aktuálně uvedl: „Kdybychom nakonec promrhali pár stovek miliard dolarů, bylo by to samozřejmě velmi nešťastné. Ale řekl bych, že reálné riziko je ve skutečnosti vyšší na druhé straně.“
Když taková prohlášení čte investor do jejich akcií, na klidu mu to moc nepřidá. Chování, které trefně na konci 90. let pojmenoval tehdejší šéf Fedu Alan Greenspan jako „iracionální bujnost“, lze nyní pozorovat nejen na akciové burze, ale i v rozhodování šéfů největších firem světa. Závod o dominanci v AI je hrán pokerovou terminologií stylem „all in“ a všichni se snaží tvářit, že mají v ruce dvě esa. Komu tato sázka nevyjde, může počítat enormní ztráty. Podle Bank of America již letos Microsoft, Amazon, Google a Meta do umělé inteligence nainvestovaly 332 miliard dolarů. Jejich příjmy z AI dosáhly 29 miliard dolarů.
Závod o umělou inteligenci: Kdy se ztráty v desítkách miliard dolarů přetaví v zisk?
Zajímavý pohled na toto téma nabízí analýza Sparkline Capital s příznačným názvem „Jak přežít boom investic do AI“. Vedle rizik vidí i příležitosti. Ale v jiných firmách, než které jsou nyní ve středu zájmu. Což ostatně není nic nového, na zlaté horečce také nevydělali nejvíc zlatokopové, ale prodejci lopat. Současný boom investic srovnává s budováním železnic v 19. století nebo pokládáním optických kabelů na konci 90. let.
V obou případech vedla překotná výstavba infrastruktury k nadbytečným kapacitám a následnému pádu cen, což sice prospělo společnosti, ale zničilo kapitál původních investorů. Podobně nyní se technologičtí obři transformují z lehkonohých firem s vysokou marží na těžkotonážní infrastrukturní společnosti stylu energetiky či telekomunikací, oborů pověstných nízkou rentabilitou.
Podle Sparkline Capital dává nyní smysl se spíše zaměřit na firmy, které budou z nasazení AI nejrychleji profitovat. Uvádí řadu „nudných“ firem v oboru finančních služeb, průmyslu nebo zdravotnictví.
