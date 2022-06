Do příjmového propadu se dostávají i ti, kteří dříve s penězi bez problémů vyšli. Šetření se stalo nutností a energetická chudoba dotírá na mnohem širší okruh lidí. Podle průzkumu STEM z roku 2019 přímo dopadá na téměř čtvrtinu českých domácností. Dá se ovšem předpokládat, že bude hůř.

Je možné na čím dál dražší částky za proud a teplo vyzrát? Částečně ano. Stačí dodržovat několik jednoduchých zásad a vaše rodina ušetří měsíčně až třetinu výdajů za elektřinu. Ještě více můžete uspořit za vytápění a ohřev vody. Je ovšem třeba také více investovat. Zde je několik doporučení:

1. Pečlivě vybírejte

Při nákupu nebo výměně spotřebičů je dnes více než kdy jindy žádoucí sledovat jejich spotřebu a energetický štítek, který vám pomůže rozpoznat ty úsporné. Ačkoliv pořizovací cena těch nejúspornějších (s energetickou třídou A) se od ceny nehospodárných spotřebičů může lišit o jednotky až desítky tisíc korun, počáteční vyšší investice se vám pravděpodobně poměrně rychle vrátí zpět. Obzvlášť třeba u chladniček, mrazniček, myček nádobí, praček a sušiček. Zkrátka u zařízení, která pracují denně nebo velmi často.

Konkrétně třeba jen u ledniček s mrazničkou může být rozdíl ve spotřebě mezi energetickou třídou A a F i více než 180 kWh. Což při dnešních průměrných cenách dělá až jeden tisíc korun ročně. A to se bavíme o nových spotřebičích. V porovnání s 10 a více let starými spotřebiči je rozdíl ještě výraznější.

2. Vsaďte na noční proud

Snažte se maximálně využívat noční proud, pokud je součástí vašeho tarifu. Možná to nevíte, ale v určitých časech platíte za elektřinu méně. Kdysi šlo hlavně o noční hodiny, dnes však máte časy s nižším tarifem i během dne. Pokud se jím ale nechcete denně zabývat, pořiďte si chytrou zásuvku, co dokáže naplánovat rozvrh zapínání. Těžit se dá i z funkce odloženého startu u myček, sušiček nebo praček, zvlášť tiché spotřebiče se hodí na noční práci. Daleko úspornější jsou spotřebiče zapojené do sítě než ty na baterii.

3. O spotřebiče pečujte

Správné používání a pravidelná údržba zajistí, že vám (nejen) nové úsporné spotřebiče budou šetřit peníze co nejdelší dobu. Odborníci na domácí spotřebiče se shodují, že stačí dodržovat několik zásad, které oceníte při každém vyúčtování energií: Zanesené filtry v myčkách nebo pračkách je dobré měnit, a zejména v klimatizacích. Zanesené filtry obecně zbytečně nutí zařízení pracovat na vyšší výkon.

Do lednice dávejte opravdu vychladlé potraviny. Mrazák zbavujte námrazy a vrstev ledu. Říká se, že tady půlcentimetrová námraza zvýší spotřebu dokonce až o až 30 %.

Pozor na úsporný stand‑by režim u domácí elektroniky. Pokud máte víc zařízení, která po vypnutí zůstávají v pohotovostním režimu, spotřebují opět nezanedbatelné množství energie. Zvažte, jestli tedy počítače, wi‑fi routery, set‑top-boxy, nabíječky, televize, rádia, konzole, čističky vzduchu a vůbec všechno, co ovládáte na dálku, nevypínat úplně. To znamená tak, že na přístroji už nesvítí ani žádná stavová kontrolka nebo digitální hodiny. Podle výzkumů má stand‑by režim domácí elektroniky na svědomí až 75 % její spotřeby.

4. Každý stupeň se počítá

V Česku jsou lidé obecně zvyklí si doma v zimě hezky přitopit – 25 °C v bytě není výjimkou. Pokud chcete ušetřit, sledujte teplotu v každé místnosti. Pro každou místnost je vhodná jiná teplota. V ložnici například je pro zdravý spánek vhodná teplota dokonce mezi 16 a 18 stupni. V části, kde přes den a večer pobýváte nejvíc, postačí 21 nebo 22 stupňů. Pravda je, že to nemusí vyhovovat každému. Ale každý stupeň se počítá. Konkrétně s každým stupněm dolů můžete ušetřit až 6 % na výdajích za topení. Požadovanou teplotu budete snadněji udržovat, pokud si pořídíte termostat. Díky moderním prostorovým termostatům si můžete nastavit teplotu přesně podle vašeho přání: večer vyšší, přes den a v noci nižší. Po dobu své delší nepřítomnosti místnost jen temperujte. Pokud nemáte vlastní kotel ovládaný termostatem, pořiďte si termostatické regulační ventily, které vám umožní vytápět místnost na konstantní teplotu (je ale potřeba, aby výměna ventilů proběhla v celém bytě/domě). Moderní termostat či ventily můžete dnes ovládat i na dálku svým smartphonem.

Poslední instance: příspěvky od státu Pokud úsporná opatření nepomohou zlepšit rodinný rozpočet, je možnost požádat například o příspěvek na bydlení. Nárok na něj vzniká jednotlivcům i rodinám s nižšími příjmy, jejichž výdaje za bydlení tvoří více než 30 procent rozhodného příjmu (v Praze se počítá s 35 procenty). Za rodinu jsou v tomto případě považováni: rodiče a nezaopatřené děti, manželé, partneři, rodiče a zaopatřené děti, rodiče a zletilé děti, které s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami. Doplatek na bydlení Je druhou dávkou speciálně zacílenou na pomoc s placením nákladů na bydlení. A je určena pro lidi v hmotné nouzi. Podmínkou je, že už máte nárok na příspěvek na živobytí a bydlení, a přesto to nestačí na zaplacení nájmů a služeb. V takovém případě neváhejte a požádejte o doplatek na bydlení.

Radiátory ani jiná topná tělesa nikdy nezakrývejte závěsy, záclonami, oblečením, nábytkem ani ničím jiným. Čím lepší má váš radiátor výhled na zbytek místnosti, tím lépe a levněji vám ji zahřeje. Nezapomínejte ani na pravidelné odvzdušňování radiátorů.

Nejvýznamnější úspory energie na přípravu teplé vody dosáhneme, pořídíme‑li si solární kolektory – připadá v úvahu i pro bytové domy. Ohřívat vodu je možné i elektřinou z fotovoltaického systému, ale v takovém případě je dobré se poradit s odborníky, zda je toto řešení pro vás vhodné.

5. Pořiďte si LED žárovky

Jsou až sedmkrát úspornější než ostatní. Pozor možná dejte jen v ložnici, kde vám modré světlo z LED žárovek může komplikovat usnutí. A nezapomeňte zhasínat. LED sice šetří, ale pořád energii spotřebovávají.

6. Šetřete vodou

Dejte přednost sprše před vanou plnou vody. Spotřebujete zhruba desetinu vody. Když si navíc pořídíte úspornou sprchovou hlavici, spotřebujete jen pět procent z toho, co stojí koupel ve vaně. Naučte děti vypínat vodu při čištění zubů nebo při mytí nádobí. Myčku zapínejte, až když je plná. Myčka umí ušetřit spoustu vody i energie. Obzvlášť v takzvaném eco režimu. Nicméně pokud ji zaplníte jen zčásti a musíte ji zapínat častěji, veškeré úspory a výhody tím ztratíte. Všímejte si kapajících kohoutků nebo protékajícího záchodu a včas zakročte. Neplňte varnou konvici po okraj, když si vaříte malou kávu. Kromě vody ušetříte také spoustu elektřiny.

7. Nevyvařujte a nepředpírejte

Většina bakterií se zničí už při 60 °C. Na rozdíl od režimu s vyvářkou při této teplotě ušetříte až 50 procent elektřiny. Pro běžné praní přitom postačí jen 30–40 °C. Pokud není prádlo mimořádně znečištěné, můžeme s klidným svědomím vynechat i předpírku. Pračka naplněná jednou ponožkou spotřebuje téměř tolik energie jako pračka úplně plná. Některé pračky jsou sice vybaveny úsporným programem pro poloviční naplnění, který sníží spotřebu asi o třetinu, i tak je ale lepší počkat, až ji zcela naplníte.

8. Netopte elektřinou ani plynem

Vytápění elektřinou je nejen drahé, ale pokud nekupujete elektřinu vyrobenou výhradně z obnovitelných zdrojů nebo si ji nevyrábíte sami, také neekologické. Při výrobě, transformaci a přenosu elektřiny totiž dojde ke ztrátě okolo 75 % energie obsažené v palivu použitém k její výrobě. K výrobě stejného množství tepla tak spotřebujete téměř čtyřikrát více paliva (např. uhlí), než kdybyste ho využili k výrobě tepla přímo v kotli. A čím tedy topit, když elektřina a plyn zdražily? Zde je seznam jednotlivých zdrojů podle jejich dopadů na životní prostředí (od nejlepších k nejhorším): přitápění solárními teplovodními kolektory, kotel na dřevo nebo peletky, tepelné čerpadlo na elektřinu z obnovitelných zdrojů, kotel na zemní plyn, tepelné čerpadlo na elektřinu z konvenčních zdrojů, ústřední topení (teplárna spalující uhlí), kotel na uhlí, přímotop. Finančně nyní vychází nejlépe přechod na kotel na dřevo nebo na dřevěné peletky.

9. Větrejte krátce a intenzivně

Při větrání je dobré okna krátkodobě otevřít dokořán. Tímto způsobem se rychle vyvětrá a stěny zůstanou teplé. Pokud trvale větráte pootevřeným oknem a zároveň máte zapnuté topení, velmi plýtváte. Chcete‑li ztráty spojené s větráním snížit až o 90 %, pořiďte si rekuperační jednotku – kromě výrazné úspory energie se zbavíte průvanu a nepříjemných výkyvů teplot spojených s větráním.

10. Pořiďte si kvalitní okna

Stará okna s vydroleným tmelem, která jdou špatně zavírat, jsou zónou velkých tepelných ztrát. V případě, že jsou dřevěné části okna „zdravé“, lze je renovovat. Dražší, ale kvalitnější va­riantou je pořízení nových oken. Ovšem vyvarujte se oken z PVC. Kvalitní okno poznáte podle parametru označovaného písmenem U. Jeho hodnota by měla být 1,1 nebo nižší. V případě nových oken, která dobře těsní, je třeba v nezateplených domech dbát na pravidelné větrání.

11. Stavte pasivně

Plánujete‑li stavbu domu, ideální je projektovat ho už v pasivním standardu. To znamená, že se obejde bez vytápěcího systému. Chce to jen dostatečnou izolaci bez nebezpečných látek, kvalitní okna a dveře a nucené větrání s rekuperací. Náklady na výstavbu pasivního domu nejsou o tolik vyšší než u domu běžného. Výdaje na vytápění jsou ovšem ve stejném porovnání pětinové.

Nízká spotřeba energie na vytápění se nemusí týkat jen nových domů. Technicky se můžeme na pasivní standard dostat i při komplexní rekonstrukci rodinných i bytových domů. I v případech, kdy není takto dokonalá renovace možná nebo by byla příliš nákladná, se vyplatí nešetřit na tloušťce izolace. Kvalitním zateplením stěn a střech spojeným s výměnou oken se běžně dostáváme na třetinu původní spotřeby. Na zateplování navíc stát přispívá v rámci programu Nová zelená úsporám.

12. Vyhněte se klimatizaci

Šetřit můžete i v létě. Například malá klimatizační jednotka pro jednu místnost má spotřebu okolo 1000 wattů. Některé domácnosti tak utratí v letních měsících za klimatizaci více než za vytápění v zimě. Klimatizace má 16krát větší spotřebu než velký stojanový ventilátor. V horkých letních dnech pomáhá změna režimu větrání (jen ráno a večer, když není horko) a zastínění oken.

13. Vyrábějte si vlastní energii

Se současnými cenami elektřiny je jasné, že nejlepší dlouhodobé řešení je vyrábět si co největší část své spotřeby střešní fotovoltaikou. Na instalaci solárních panelů navíc stát přispívá dotacemi v rámci programu Nová zelená úsporám. Přebytky elektřiny je možné ukládat do baterií, které jsou též dotované, či prodávat do sítě. Vyrábět pomocí slunce se dá částečně i teplo díky solárnímu ohřevu užitkové vody.

14. Pozor na malé hrnce

Zkuste si někdy položit ruku vedle malého hrnce postaveného na velké plotýnce: spousta tepla utíká kolem bez užitku. Dávejte proto pozor, aby průměr hrnce vždy odpovídal velikosti použité plotýnky nebo hořáku. Při vaření používejte pokličku. Mohlo by se zdát, že jde o drobnost, ale vaření v otevřených nádobách bez pokličky je na spotřebu energie náročnější o 150–300 procent. Navíc trvá podstatně déle. Tlakový hrnec se pak vyplácí zejména při přípravě omáček a polévek – opět dosahujeme úspory energie i kratší doby vaření.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Energie.