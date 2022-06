Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

sotva jsme překonali jeden energeticky turbulentní rok, vzápětí přišla další rána. Válka na Ukrajině nám namíchala, pokud jde o energie a růst cen, tak špatné karty, že to bude chtít pořádnou dávku taktiky, ale i štěstí, abychom z nelehké hry vyvázli bez porážky. Silnou inflaci a stále se zvyšující ceny pociťujeme všichni bez rozdílu. Nahlodává se do nás nejistota a zesiluje pocit nestability. Nikdo pořádně neví, co vlastně bude, když nebude zemní plyn, který k nám putuje potrubím z Ruska. A na nějž se spoléhalo jako na rezervu, jež vykryje možné propady v dodávkách energií, když se těch zelených vyrobí málo a na uhlí se už nebudeme moci spolehnout. Řada nejen průmyslových společností si natvrdo uvědomila, že bez plynu se uzavře i jejich budoucnost. Tu ohrožuje i aktuální extrémně vysoká cena této komodity. Běžné domácnosti zase podléhají splínu z toho, že další topnou sezonu už možná ani nezaplatí.

Energie Stáhněte si přílohu v PDF

Pro někoho může být ve chvíli, kdy i energetické společnosti připouštějí v nadcházejících měsících možnou nerovnováhu v dodávkách plynu a energie, zarážející, že ani Evropská unie, ani Česko nehodlají ustoupit z „vykolíkované“ zelené cesty. Navzdory všeobecné rozkolísanosti už nemají v plánu vzít uhlí na milost. Zda je to dobře a zda situaci státotvůrci detailně zanalyzovali, vám může pomoci odtušit i náš magazín. Nevyznívá tenkrát vyloženě optimisticky, ale světlo na konci tunelu se ve slovech některých odborníků přece jen sem tam zamihotá.

Také já jsem ho na jaře zahlédla. Když jsem se staženým žaludkem čekala na roční zúčtování za energie, nakonec přišlo příjemné překvapení. Paradoxně se mi zálohy na další rok snížily. Před dvěma lety jsem si totiž nechala kromě zateplení fasády izolovat také střechu. Na úsporná řešení se v této době vyplatí vsadit více než kdy jindy. Programy Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace právě běží. Pokud by mohly pomoci i v případě vašich nemovitostí, dejte jim šanci. V každém případě se snažte nepanikařit. Každá svízel jednou skončí a příště už může být o mnoho lépe. Pozitivní energií nabité dny!

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Energie.