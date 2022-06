U sázkových kanceláří se na něho ani nedá vsadit. Na rozdíl třeba od propuštěného vraha Jiřího Kajínka, hokejisty Jaromíra Jágra nebo moderátora Jana Krause, kteří přitom kandidaturu na Hrad ani nemají v plánu. Brzy čtyřicetiletému tělesně postiženému Jiřímu Kotábovi se přesto už teď podařilo dosáhnout cíle, k němuž má zatím většina kandidátů daleko. Podle svých slov totiž sesbíral 50 tisíc podpisů nutných pro účast v nadcházející prezidentské volbě. Kotáb je tak mezi prvními, dosud podobný úspěch oznámil – také tento týden – jen miliardář a bývalý majitel firmy Best Tomáš Březina.

To je však jedna z mála věcí, které oba kandidáty spojují. Kotáb jde do voleb s minimálním rozpočtem. Peníze dal dohromady se svou ženou, vyučenou cukrářkou, a z invalidního důchodu, který pobírá od 18 let. Od dětství je totiž upoutaný na invalidní vozík a absolvoval jen základní školu.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.