Uprchlická vlna z Ukrajiny povede v příštích letech k přeshraničním sporům o děti a úřady. Advokáti i justice se na tento nápor začínají připravovat. Podle statistik Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky až 80 procent nuceně vysídlených migrantů zůstává v zemi, kde našli bezpečí před válečným konfliktem. „Nevidím důvod, proč by to mělo být u ukrajinských uprchlíků jinak, i když si říkáme, že se většina vrátí zpátky a bude obnovovat svou domovinu,“ odhaduje prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová.

Z napadené země prchaly převážně ženy s dětmi, zatímco bojeschopným mužům povolávací rozkazy zakazovaly překročit hranice. Zákonitě to vyvolá situace, které rodiče nebudou schopni vyřešit sami mezi sebou. „Dopadne to tak, že ukrajinské ženy tu zůstanou a budou u nás hledat muže. Z toho se přirozeně zrodí problémy, které se budou řešit u našich soudů a v našich kancelářích,“ dodává Kovářová. Očekává, že tento vývoj nastane po akutní fázi ozbrojeného konfliktu a specifická agenda rodinného práva přijde na řadu nejpozději do tří let.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.