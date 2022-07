Situace přesně půl roku před prezidentskou volbou vypadá, jako by se volilo v kocourkově. Kandidát s největší podporou tvrdí, že vůbec nekandiduje, příznivci demokratického tábora hejtují svého nejnadějnějšího kandidáta, na ulicích stavějí stánky lunatici doufající, že si na prezidentské kandidatuře udělají jméno, a Karel Janeček si myslí, že nejlépe přesvědčí voliče o své jedinečnosti, když se postaví na hlavu.

Jakpak to dopadne? Podle všech dosavadních předpokladů to vypadá jednoznačně. Největší šanci postoupit do druhého kola mají oligarcha Andrej Babiš a bývalý generál Petr Pavel. Přičemž v druhém kole dle průzkumů Pavel jasně zvítězí. Podle STEM/MARK nyní vyhrává v drtivém poměru 49 : 32, přičemž zbytek do sta procent tvoří nerozhodnutí a nevoliči. Takže se zdá, že není moc co řešit, a vlastně se nelze Babišovi divit, že s oznámením kandidatury váhá. Jenže jsme v kocourkově, kde mohou být jakékoli racionální předpoklady nakonec postaveny na hlavu. Přičemž na tom, aby k tomu došlo, se také usilovně pracuje. Tu vědomě, tu nevědomě, ale v obou případech usilovně.

