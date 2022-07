Obří halda směsného odpadu v Nairobi je místem, kam se běžně Evropané s fotoaparáty nedostanou. Prý to ani není bezpečné. Žijí tu nejchudší lidé z keňské metropole. Živí se sběrem a tříděním odpadů. Co z nich jde ještě sníst, snědí. Co lze prodat, zpeněží. Skládka přispívá i ke znečištění řeky Nairobi a vodou se škodliviny dostávají do potravin.

Související články Neudržitelný růst rychlé módy. Lidé vyhazují oblečení po pár použitích. Ani bohaté země ho ale neumí recyklovat Produkce textilu a elektroniky narůstá, zatímco životnost výrobků klesá. Nízkou kvalitou se vyznačuje zejména levná a rychlá móda. I kvůli ní... 29. 7. 2022 ▪ 3 min čtení