Už za pár týdnů mohla padnout další hranice lidských možností. Zjevení světové atletiky – Keňan Kelvin Kiptum – ohlásil, že se v Rotterdamu pokusí jako první člověk v regulérním závodě zaběhnout maraton pod dvě hodiny. A bylo pravděpodobné, že se mu to povede. Jeho výkon z minulého roku z Chicaga byl nad dvouhodinovou hranicí pouze 35 vteřin. Hranice, která se ještě před pár lety považovala za nepřekonatelnou, ale nepadne. Světový rekordman zahynul v neděli při autonehodě.

Je to samozřejmě především individuální lidská tragédie. Zároveň je to ale ztráta obecná – prostřednictvím Kiptuma jsme se mohli dozvědět, čeho je člověk ve specifické oblasti schopen. Kiptum byl naprosto výjimečný. Bylo mu teprve čtyřiadvacet let, měl za sebou teprve tři maratonské běhy. Příznivci atletiky přitom vědí, že běžci na dlouhé vzdálenosti „dozrávají“ až v pozdějším věku. Kam až mohl výkon nakonec stlačit?

