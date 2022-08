„Jsme s platy nespokojení, ale to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct, jsme malí páni,“ říká trochu odevzdaně úřednice jedné z poboček Úřadu práce, samozřejmě pod zárukou anonymity. Právě úřady práce musely kromě běžné agendy vyřizovat také pomoc lidem s drahými energiemi, jako je příspěvek na bydlení. Přesto tito úředníci nejsou na seznamu těch státních zaměstnanců, kterým vláda přidá.

Pro odbory je to zklamání a šéfové některých organizací si stěžují na to, že nedrží spolu. „Jsme jednotní v tom, že jsme naštvaní. Ale vůbec nejsme jednotní v tom, co a jak s tím,“ napsal zaměstnancům šéf odborů Úřadu práce Jan Dudek. Poukázal na to, že na posledním jednání předsednictva odborového svazu se většina těch, kteří dostali přidáno nebo to mají slíbené, vyjádřila proti stávce či protestní demonstraci. „Takže jsme na to zůstali společně s Českou správou sociálního zabezpečení, financemi a pár dalšími úřady typu katastrální úřad sami,“ uvedl Dudek.

