Podnikatel Roman Janoušek zůstává ve vězení. Soud v úterý nevyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu, který si podnikatel odpykává za dopravní nehodu spáchanou pod vlivem alkoholu. Podle soudce se zatím dostatečně nepolepšil. Muž, který byl v minulosti označovaný za šedou eminenci pražské politiky, proti usnesení může podat stížnost. Z trestu v délce 4,5 roku si zatím odpykal přes polovinu.

Předseda senátu Obvodního soudu pro Prahu 6 Lubomír Janoušek podotkl, že podmíněné propuštění je možné jen tehdy, pokud existuje odůvodněný předpoklad, že odsouzený povede na svobodě řádný život. Podle něj se neprokázalo, že v tomto případě už bylo účelu trestu dosaženo.

„Zároveň nebyla během dnešního dokazování prokázána ani žádná skutečná změna přístupu odsouzeného tak, že by akceptoval smysl a účel výkonu uloženého trestu,“ řekl soudce. Upozornil na Janouškovu „úpornou snahu“ se trestu vyhnout. Shodl se na tom se státním zástupcem, který zpochybnil lobbistovu sebereflexi a polepšení.

Čtyřiapadesátiletý Janoušek v úterý za doprovodu eskorty přišel k soudu s francouzskou holí a s ochrannou pokrývkou hlavy. „Už je to deset let, co jsem spáchal trestný čin a někomu tím ublížil. Samozřejmě že moje lítost ten čin nemůže vzít zpátky. (…) Jsem velice rád, že poškozená nemá žádné trvalé následky,“ řekl soudnímu senátu. Zdůraznil, že alkohol ani jiné návykové látky už neužívá několik let. Doplnil, že ve vězení se chová řádně a že tam dostal řadu pochval a žádný kázeňský trest.

Na soudce podnikatel apeloval, aby mu dal šanci zapojit se znovu do společnosti a vídat se s rodinou. Zmínil, že v době, kdy byl ve vězení, se mu narodila dcera, a že ho potřebuje i jeho starší syn.

Nehoda, při níž vlivný podnikatel v pražské Michli vážně zranil svým autem ženu a od nehody ujel, se stala v roce 2012. Původně byl obžalovaný za pokus o vraždu, soudy ho ale uznaly vinným z ublížení na zdraví a z řízení pod vlivem návykové látky. Do věznice nastoupil v listopadu 2014, od března 2016 až do loňského července byl ale na svobodě. Brněnská justice mu totiž výkon trestu opakovaně přerušovala na základě lékařských posudků, podle nichž u Janouška existuje po operaci hlavy riziko těžkého poranění mozku, potřebuje dohled a musí se při chůzi opírat o berli.

Janoušek dvakrát žádal pražský městský soud o prominutí zbytku trestu, ten mu však nevyhověl. Sledování nařízené pražským vrchním soudem lobbistu v době přerušení trestu zastihlo na plovárně, na kole nebo v galerii. Média také zveřejnila fotografie z přelomu let 2019 a 2020, na nichž je Janoušek bez hole v Alpách. „Samozřejmě vnímám, že mediální zkratka mě nelíčí v dobrém světle,“ řekl k tomu. Vysvětloval, že mívá dny, kdy se cítí dobře, a že by podle lékařů neměl rezignovat na běžný život ani pohybové aktivity.

Právě na tento rozpor v Janouškově chování dnes poukazoval jak státní zástupce Richard Petrásek, tak i soudce. Petrásek označil zdravotní posudky za tendenční. Připomněl také, že Janoušek podruhé nastoupil do věznice až poté, co na něj policie vydala příkaz k dodání do výkonu trestu. Muže zkritizoval i za to, že poslal předsedovi pražského vrchního soudu osobní dopis, v němž „nastínil svůj stav tak, že smrt je nevyhnutelnou realitou“. „V tomto kontextu je stěží uvěřitelné, že by svůj trest vnímal jako spravedlivý a nevyhnutelný,“ poznamenal.

Na brněnskou soudkyni, která ponechala Janouška na svobodě, podala kárnou žalobu bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) – podle ní žena „ignorovala jednoznačná zjištění ostatních složek justice“. Nejvyšší správní soud ale žádné kárné provinění soudkyně neshledal. Konstatoval, že měla dostatek podkladů v lékařských zprávách.

Podnikatel čelí obžalobě ještě z podílnictví v případu úhrad zdravotních pojišťoven pro společnost Chambon. Soud ho letos nepravomocně osvobodil. Státní zástupce pro Janouška žádal sedmileté až osmileté vězení a proti verdiktu se odvolal. V souvislosti s kauzou policie zablokovala Janouškův majetek v hodnotě desítek milionů – bankovky v české i zahraniční měně, akcie a zlaté cihly. Po zprošťujícím rozsudku soud majetek uvolnil, proti čemuž státní zástupce podal stížnost. Zatím zůstává nevyřízená, sdělil na dotaz ČTK mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig.

Janoušek sám sebe v tisku dříve charakterizoval jako „politického podnikatele“. Psalo se o něm také jako o jednom z takzvaných kmotrů s vazbami hlavně na pražské občanské demokraty. Jeho vliv na řízení hlavního města za působení někdejšího primátora Pavla Béma (ODS) naznačily nahrávky odposlechů, které později unikly do médií. Politik a lobbista se v telefonátech vzájemně oslovovali „Mazánku“ a „Kolibříku“. Bém odposlechy označil za podvržené.

V souvislosti s Janouškem a jeho švýcarskými konty čelil obvinění pro zneužití pravomoci bývalý náměstek Vrchního státního zastupitelství v Praze Libor Grygárek. Soudy nakonec stíhání zastavily jako nezákonné.