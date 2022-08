Vysoké ceny paliv, které vytlačila nahoru ruská invaze na Ukrajinu, přinesly ropným koncernům rekordní zisky. Například čistý zisk britské společnosti BP vyletěl za druhé čtvrtletí na 8,45 miliardy dolarů (203,5 miliardy Kč), což je nejvýše za posledních 14 let. Dařilo se i akciím těchto podniků. Zvyšují proto dividendy a investice. Zároveň však stoupá tlak ze strany kritiků, kteří volají po zvýšení daní pro ropné společnosti, které se topí v hotovosti.

„Společnost BP nadále posiluje. Nyní budeme směřovat více investic do fosilních paliv, abychom pomohli zajistit energetickou bezpečnost v blízké budoucnosti,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel Bernard Looney. Výše investic by se mohla vyšplhat na půl miliardy dolarů. Peníze by měly jít především na produkci ropy a zemního plynu. Looney přitom při nástupu do BP v roce 2020 přislíbil, že společnost se rychle přesune od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům.

