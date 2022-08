Rodiče dětí do věku osmi let by už příští rok mohli mít klidnější léto. Místo převážení dětí mezi babičkami, tábory a kamarády by si mohli o prázdninách vzít delší volno, které by jim částečně zaplatil stát. Počítá s tím směrnice Evropského parlamentu o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem (work-life balance), kterou parlament schválil již před třemi lety. Jednotlivé členské státy ji měly implementovat do začátku letošního srpna, Česko to ale nestihlo.

A o tom, jak bude vypadat česká úprava dané směrnice, se vládní koaliční strany stále dohadují. Jasné je zatím jen to, že zaměstnaní rodiče menších dětí budou mít nárok na dva měsíce volna navíc. Na tom, jak a kdy si ho budou moct vybrat, ale shoda aktuálně není. V mlze pak zůstává i to, kolik stát zaměstnanci během volna vyplatí. Ve hře je 60 až 70 procent platu, částka ale bude zastropována. Ani výše limitu pro lidi s vyššími příjmy ale na stole v tuto chvíli není.

