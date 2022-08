V průběhu kampaně před prezidentskými volbami rychle padají zábrany a ukazuje se, jakou hlavou státu by byl Andrej Babiš. Nejmírnější hodnocení zní: Jeho prezidentství by bylo pro Česko katastrofou. A to jak dovnitř země, tak navenek. Dovnitř kvůli sázce na popouzení jedné části společnosti proti druhé. Navenek pak kvůli oligarchovým nebezpečným postojům k zásadním otázkám civilizační obrany Západu.

Nejprve k vnitřní politice. Když se podíváme na Babišovy mítinky během jeho turné po Česku, spatříme jakousi demoverzi závažného společenského konfliktu. Babiš své příznivce excituje přirovnáváním milionů lidí, kteří ho nevolili, k fašistům a nacistům. A fanoušci majitele ANO, jak jsme viděli například v Ústí nad Labem, následkem toho nejdou pro ránu daleko. Je to mechanismus používaný všemi populisty a autoritáři: označíš protivníka nějakým odporným jménem, tím z něj uděláš podčlověka a pak už se to rozjede.

