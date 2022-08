Už počtvrté sází ODS na Bohuslava Svobodu jako na svého lídra do volebního boje o pražský magistrát. Osmasedmdesátiletý poslanec, pražský zastupitel a lékař na rozhovor s HN přichází tak, jako by čekal otázky, zda už není na primátorování starý. Síly ani elán mu prý nechybějí, byť sám říká, že hlava může přestat fungovat během krátké doby. Pro Prahu je podle něj zásadní vyřešit dopravu a bydlení, klima počká. A otázky směřované do minulosti, když byl primátorem on nebo jeho předchůdce Pavel Bém, rovnou označuje za podpásové.

HN: Vedle politických funkcí jste i přednosta gynekologické kliniky, na niž každé ráno chodíte a řídíte ji. Už 15 let byste přitom mohl být v důchodu. Proč tedy ten všechen shon?

Nemocnice a povolání lékaře je vášeň. Máte to jako součást svého života, bez které nemůžete být. Celá ta činnost je fascinující, a ačkoliv to vypadá podivně, tak tu nemocnici mám proto, abych přežil politickou část života.

HN: Politika není vášeň?

Není. Šel jsem do ní z nutnosti, s pocitem, že v ní není nikdo, s kým by se dalo rozumně mluvit nebo řešit důležité věci, třeba ve zdravotnictví nebo školství. Do politiky jsem vstoupil proto, aby dostala jinou podobu. Zdravotnictví jako takové, to je vášeň. Když někomu vyndáte slepé střevo a zachráníte mu život, je to jiný pocit, než když o něčem politicky rozhodnete. Co se týče funkce primátora, tak tu už jsem jednou dělal a vím, co to představuje. Jsem přesvědčen, že v dobrém týmu je to pozice, která může městu a nám všem prospět. Prostě proto, že tým musí mít hlavu, která funguje a je schopna řídit jeho pohyb.



