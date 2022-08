Zemědělství je ekosystém, který nebude nikdy fungovat bez lidí, ale s dnešními technologiemi je možné si práci usnadnit, zefektivnit a udělat zábavnější, říká Tomáš Trávníček, ředitel pro strategii fondu společnosti Verdi. Právě technologie podle něj představují jednu z motivací, jak do oboru přilákat i mileniály.

Zemědělství pro mnohé symbolizuje jen těžkou práci a nejisté výdělky. Co by tedy mohlo do tohoto oboru přitáhnout právě mileniály? Zejména aby mohli práci vnímat i jako nějakým způsobem prestižní a atraktivní?

Ne s nadsázkou se říká, že zemědělství je životní styl. Je také pravda, že zemědělství má pověst velmi náročného oboru. Často se setkáváme s problémem vybalancování osobního a pracovního života, což nejčastěji odradí právě mladé lidi. V zemědělství se velmi často mluví o nízkých mzdách. Je to zažité z historie a tuto pachuť si zemědělství nese stále. Dnes již toto tvrzení však není pravda. Samozřejmě že najdeme podniky, které drží mzdy velmi nízko. Bývají to ale zpravidla podniky, které mají své „konzervativní“ návyky.

Musí být dnes zemědělec hlavně technologicky zdatný? A je právě v tomto devíza mladých lidí, kteří se technologií nebojí?

V zemědělství se sbírá obrovské množství dat, která musíme umět analyzovat, jinak nám jsou k ničemu. Dříve se většina dat nosila v hlavě, dnes je dokážeme shromažďovat a analyzovat. Celé zemědělství se posunuje směrem k digitalizaci a využívání moderních technologií, aplikací a IT softwaru. Zemědělství je ekosystém, který nebude nikdy fungovat bez lidí, ale s dnešními technologiemi je možné si práci usnadnit, zefektivnit a udělat zábavnější. Což může být zajímavé pro mladé uchazeče o zaměstnání.

Jaká je vaše vize mladých lidí v zemědělství? Co by pro ně mohlo být motivující, aby se v tomto oboru našli a udrželi?

Zemědělství prochází velkou proměnou. Stále více je vyvíjen tlak na ekologii, udržitelnost a efektivnost. To pro zemědělce znamená velkou výzvu. Zároveň však mají šanci tímto způsobem hospodaření oslovit mladší generaci, které už v mnohem větší míře záleží na životním prostředí a usiluje o jeho ochranu. Aktuálně je také vyvíjen tlak na novou techniku. Lidé si rádi vybírají stroje, se kterými budou pracovat. Dnešní technika nabízí pohodlí, čistotu a sofistikované technologie, které usnadňují práci, což zvedá atraktivitu tohoto povolání.

Jaké jsou vůbec dnes možnosti realizace mladých v zemědělských odvětvích? Jaké pozice se jim nejčastěji nabízí?

Situace je na trhu taková, že se snažíte hledat lidi, kteří mají zájem pracovat v zemědělství. Jejich zkušenosti a dovednosti jsou až na druhém místě a jsou brány spíše jako výhoda. Hospodaření na zemědělské půdě je velmi specializovaná činnost. Mnohdy využíváme zkušeností stávajících zaměstnanců, agronomů a zootechniků.

Dnes jsou v zemědělství nabízena nejrůznější místa. Trošku mi to připomíná americký styl „ukaž, co umíš“. Chcete být ředitelem zemědělské farmy a nemáte zkušenosti? Nevadí, my vás to naučíme. I takové inzeráty dnes naleznete na pracovním trhu. A je to zcela v pořádku. V zemědělství se musíme neustále vzdělávat a získávat nové poznatky. K tomu, abyste se stali dobrým zemědělcem, potřebujete hlavně pracovitost, zapálení pro věc a následně dobrého mentora.

Myslíte si, že mají mileniálové dobré povědomí, v čem vlastně zemědělství a chov zvířat spočívají? Je třeba v tomto ohledu případně i nějaké osvěty?

O zemědělství se zajímá mnoho lidí. Problémem je, že je v současné chvíli na zemědělce vytvářen tlak ze strany vlády, majitelů půdy a společnosti. Je to trošku takový hon na zemědělce. Často slýchávám, že zemědělci berou dotace. Musí vydělávat spoustu peněz, a ještě mají dotace. Když se bavím se svými vrstevníky o zemědělství, jsem mnohdy překvapen jejich myšlenkami. Většina z nich ví, z čeho je mouka, máslo a nejrůznější produkty, ale neví, jak je získáváme a kolik úsilí za tím stojí. Rozhodně je zapotřebí dělat osvětu. Všeobecně to není o mileniálech, kteří by neměli přehled o zemědělství. Týká se to i starší generace. Příkladem mohu být já sám. Když jsem přišel do prvovýroby, měl jsem velmi zkreslené představy o celém tomto odvětví. A to se v zemědělství pohybuji téměř 10 let.

Článek vznikl v partnerské spolupráci se společností Verdi.