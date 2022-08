Poslanci opozičního hnutí ANO navrhují změnu zákona o zpravodajských službách. Podle připravované novely by měl šéfy tajných služeb v budoucnu prověřovat Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). Jde o reakci na jmenování nového ředitele civilní rozvědky, tedy Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petra Mlejnka. Toho podle současných pravidel prověřují na požadovaný stupeň přísně tajné jeho vlastní podřízení. Mlejnka přitom do čela služby dosadil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) i přesto, že byl v kontaktu s podnikatelem Michalem Redlem, který je obviněný v kauze Dozimetr.

„V případě pana Mlejnka to už nevyřešíme. Ale pokud by v budoucnu prověrku na přísně tajné prováděl Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), bylo by to mnohem důvěryhodnější,“ vysvětlil návrh pro HN jeho spolupředkladatel a místopředseda bezpečnostního výboru Jiří Mašek (ANO).

