Poslední týdny se v českých finančních a ekonomických kruzích vedou nejméně dvě ostré diskuse. První se týká zásadních změn, které provedla Česká národní banka ve svém modelu, jímž předvídá ekonomický vývoj. Mezi českými ekonomy proto panuje znepokojení nad tím, jak vážně bankovní rada boj s inflací ve skutečnosti myslí.

„Představená predikce až moc okatě působí, že je nakreslená tak, jak si to nová bankovní rada přála. Bankovní rada si evidentně myslí, že model nefunguje, tak by mi přišlo férovější to na rovinu přiznat a dočasně ho odložit stranou,“ říká v rozhovoru pro HN ekonom Tomáš Havránek, jenž v ČNB působil deset let. Rozhodnutí nezvýšit sazby ale přesto obhajuje.

Druhá ostrá diskuse se pak dotýká chystaných sektorových daní z takzvaných nezasloužených zisků, které mohou dopadnout na banky, energetické firmy nebo rafinerie. Havránek je také členem Národní ekonomické rady vlády a konkrétně speciální daň pro banky obhajuje, neboť si podle něj o ni koledují už jen kvůli jejich nízké snaze si zejména na trhu spoření vzájemně konkurovat.

HN: Bankovní rada ponechala na posledním zasedání sazby beze změny, hlasoval byste stejně?

Hlasoval bych stejně jako většina rady, protože účinek dalšího zvyšování sazeb na inflaci je sporný. Sazby ČNB působí přes čtyři hlavní kanály: spoření, investice firem, hypotéky a kurz koruny. Na spořicích účtech se sice růst sazeb projevuje, ale méně, než je potřeba. Některé banky vám dají přes pět procent, je to ale často objemově omezené. Na zregulovaném bankovním trhu je malá konkurence. Firmy se zase vyhýbají vyšším úrokům tím, že si berou úvěry v eurech. Hypoteční trh už je skoro mrtvý kvůli cenám nemovitostí, regulaci a vysokým sazbám. Zbývá jedině vliv sazeb na silnější korunu, proti níž jde ale geopolitické riziko.

Zbývá vám ještě 90% článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete číst dál? Zbývá vám ještě 90% článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Obsah webu HN.cz včetně speciálů a archivu

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.