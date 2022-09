Nejprve to byly vakcíny, pak plyn a teď se Evropská unie chystá na společné nákupy munice a dalšího vojenského materiálu. Chtěla by tím trochu sjednotit roztříštěný evropský obranný průmysl. Ten je zahlcen objednávkami s tím, jak unijní státy dramaticky zvyšují výdaje na obranu, které by v příštích letech měly celkově přesáhnout 300 miliard eur (7,3 bilionu korun) ročně.

„Potřebujeme posílit náš obranný průmysl,“ řekl minulý týden na neformální schůzce ministrů obrany zemí EU v Praze Josep Borrell, místopředseda Evropské komise a vysoký představitel EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Podle něj unie teď hledá způsob, jak efektivně nakupovat armádní vybavení. V tomto procesu bude hrát klíčovou roli Evropská obranná agentura (EDA), kterou vede Čech Jiří Šedivý.

