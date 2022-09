Dejte jasně najevo vládě, že ji nechcete, vyzýval při pondělním zahájení kampaně ke komunálním volbám šéf ANO Andrej Babiš. A další představitelé jeho hnutí nezůstávali o nic pozadu. „Bude to první vysvědčení, které lidé vystaví této vládě,“ přidávala se šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. „Je pravda, že volby do komunálu řeší především komunální problémy. Ale tyto volby budou jiné,“ navázal místopředseda sněmovny a bývalý ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček. A pustil se do svého nástupce na tomto ministerstvu, Jozefa Síkely (za STAN), jehož přirovnal ke zmatenému Otíku Rákosníkovi z komedie Vesničko má středisková. „S jedinou výjimkou. Otík alespoň správně pojmenoval Beroun.“

Skoro z každého vyjádření sedmičky řečníků z ANO bylo patrné, že opoziční hnutí se snaží letošní kampaň ke komunálním volbám pojmout jako referendum o vládě. A zatím se mu to daří. „Průzkumů máme k dispozici velmi málo, ale i jejich omezené množství vypovídá o tom, že ANO posiluje. Dá se usoudit, že výsledek hnutí bude lepší, než to vypadalo třeba před půl rokem. A jeho posilující pozice jde ruku v ruce s oslabováním koalice Spolu a obecně vládních stran,“ myslí si sociolog Jan Herzmann. Vládní koalice zatím podle něj vůbec nedokázala na ofenzivu ANO reagovat. Naopak sama kupí další chyby.

