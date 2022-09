V Praze se chystá vládnout ODS spolu s ANO, hlásí dva týdny před volbami lídr uskupení Praha sobě Jan Čižinský. Na Facebooku své tvrzení doložil mimo jiné novinovými titulky rozhovorů, v nichž si pražská jednička koalice Spolu Bohuslav Svoboda (ODS) a pražský lídr ANO Patrik Nacher skládají na dálku komplimenty. Že se v Praze rodí koalice stran, které si na celostátní úrovni jdou po krku, však politici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) odmítají. Podle nich stále platí, že po volbách bude prioritou Spolu uzavřít koalici podobnou té celostátní.

Vzhledem k osobním antipatiím, které lze vnímat hlavně mezi členy Spolu a současným primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), by byli zástupci koalice nejradši, kdyby měli dost hlasů společně s hnutím STAN. A mohli se tak obejít bez nejmenšího člena celostátní koalice – Pirátů. „Budu doufat a věřit, že se do zastupitelstva dostane STAN. To je pro mě první volba,“ říká Jan Wolf, čtyřka pražské koalice Spolu a nejvýše postavený lidovec na společné kandidátce.

Zbývá vám ještě 80% článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete číst dál? Zbývá vám ještě 80% článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Obsah webu HN.cz včetně speciálů a archivu

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.