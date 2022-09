Reportáž

Z českých prezidentů i premiérů ve slováckém Hostětíně, aspoň co paměť místních sahá, nebyl nikdo. Do Prahy je to odtud dál než do tří dalších hlavních měst: Bratislavy, Vídně i Budapešti. Oproti mnoha jiným slováckým obcím nemají vlastní kroj a za...