Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

kyberútočníci se chovají podobně jako v přírodě supi a hyeny, říká v rozhovoru v tomto vydání ICT revue Tomáš Krejčí, náměstek ředitele NÚKIB. Když je nějaká krize, přiláká to jejich pozornost. Stejně jako v přírodě přiláká pozornost supů a hyen souboj velkých zvířat. Ukázalo se to během covidu a ukazuje se to i v současné krizi spojené s napadením Ukrajiny Ruskem.

Podle průzkumu společnosti Trend Micro mezi velkými průmyslovými firmami v USA, Německu a Japonsku v posledních 12 měsících pocítilo dopady kybernetického útoku 89 procent z nich. Průmyslové a výrobní podniky se stávají stále lákavějším cílem útočníků v kyberprostoru. A útočníci k tomu často mají takřka ideální podmínky. Rychle postupující digitalizace průmyslu nutí firmy jednat rychle, pokud chtějí získat náskok před ostatními nebo alespoň udržet vlastní konkurenceschopnost. A digitalizovat prostředí, které je technologicky velice různorodé a v němž se životnost strojů počítá v desítkách let, s sebou mnohdy v oblasti bezpečnosti přináší kompromisy, jež se mohou později vymstít.

ICT revue Stáhněte si přílohu v PDF

Kyberútočníci navíc dokážou postupovat velmi rychle a neustále vyvíjejí nové techniky a způsoby, jak se do firemních sítí dostat a co největší část jich ovládnout. Výrobní firmy naopak zpravidla postupují mnohem pomaleji a v digitálním prostředí se teprve rozkoukávají.

Podle nedávného doporučení společnosti Rockwell Automation by se proto firmy měly zaměřit na zvýšení odolnosti svých IT systémů prostřednictvím několika základních kroků. Klíčové je vyčlenit dostatek zdrojů. Pokud není bezpečnost zásadní pro nejvyšší management, nebude mít prioritu ani u zaměstnanců. S tím souvisí i odpovědnost – každý musí vnímat kyberbezpečnost jako součást své práce, nejde o problém IT oddělení. Velmi důležitá je také viditelnost a schopnost detekce problému v jeho počátku. Jakmile se hrozba projeví, je už příliš pozdě. V neposlední řadě jde o konzistenci – bezpečnost není jednorázovou událostí, vyžaduje konzistenci jak při odhodlání, tak při realizaci a začlenění do struktury fungování organizace.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN ICT revue.