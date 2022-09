Zatímco loni se Středočeský kraj jako jeden z mála nezapojil do státní podpory vesnických obchodů, letos představitelé kraje názor změnili. A to především kvůli rostoucím cenám energií, které podle Asociace českého tradičního obchodu už „zařízly“ desítky prodejen po celém českém venkově, a další to zřejmě čeká. „Očekáváme velkou vlnu zavírání,“ předpovídá předseda představenstva Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plánuje krajům – kromě Prahy – rozdat více peněz než loni. Letos to bude celkově 52 milionů korun, loni to bylo 39 milionů. Každý kraj tak dostane čtyři miliony, jež rozdělí mezi obchodníky ve vsích do tisíce obyvatel, kteří si o podporu požádají. Jedna prodejna může dostat až 130 tisíc, peníze může využít kromě zaplacení energií i na nájem, mzdy či různé poplatky.

„Do první výzvy MPO jsme se nezapojili, protože v ní byl nízký objem finančních prostředků, který by podle našeho názoru k záchraně obchůdků v malých obcích výrazně nepřispěl. Současně administrace vedla k vysoké byrokratické zátěži,“ vysvětluje mluvčí Středočeského kraje David Šíma.

