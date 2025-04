Americký obchodní deficit se týká především obchodu se zbožím a podstatně méně obchodu se službami. Tam je totiž situace dost jiná. Například Evropská unie má se Spojenými státy ve zboží přebytek ve výši necelých 200 miliard eur, ve službách ovšem deficit přes 100 miliard. Proto, odlehčeně řečeno, podle logiky současné americké administrativy bychom měli čekat, že uvalí cla na samotné USA.

Ale teď trochu vážně. Služby, které z Ameriky dovážíme, mají různou povahu, ale týkají se zejména cestování (pokud Evropan jede na dovolenou do New Yorku, jedná se o americký export služeb). Dále jsou to finanční služby, licence mimo jiné u softwaru, konzultační služby, digitální reklama a doprava. V tomto všem jsou Američané v agregátu o něco efektivnější než my Evropané. Nu a jak to tak někdy bývá, to, v čem jste dobří, se může jako první dostat „pod odvetnou palbu“.

Proto lze docela realisticky očekávat, že se Evropa bude snažit o asymetrickou odpověď. Místo recipročních cel na „reciproční“ cla se blíží zdanění amerických online služeb a Big Techu. Ostatně o férovém zdanění technologických firem v Evropě se vedou debaty již poměrně dlouhou dobu, takže nyní by k tomu byla i celkem vhodná příležitost. Zároveň by to mohlo znamenat i částečný odklon od dalších amerických exportů služeb do Evropy, jelikož není žádným tajemstvím, že přesně zde hraje roli efekt „sněhové koule“, kdy například Facebook působící v Irsku hojně využívá (tedy Irsko importuje) americké přidružené služby viz výše.

Zcela střízlivě ale nelze vyloučit i trochu jinou dynamiku: v rámci dalších očekávaných výjimek a prostoru pro vyjednávání se můžeme dočkat i toho, že budou Američané lobbovat naopak za nižší budoucí zdanění svého v Evropě působícího byznysu. Získali totiž tak trochu dočasnou výhodu prvního tahu a „kotvu“ pro vyjednávání: zavedli cla a zavedli je v určité výši, a přesně tyto dva prvky budou k diskusi.

Nicméně Evropa má na pomyslné „prší“ naštěstí docela slušné karty v ruce. Nejsou to sice sedmičky a esa, ale svršky určitě. Vše ovšem závisí na tom, zda bude dostatečně jednotná na jejich použití, nebo převáží potenciální americké divide et impera, tedy rozděl a panuj. V tomto směru bude zmíněné Irsko dobrým lakmusovým papírkem.