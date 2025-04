Pro české firmy jsou cla oznámená americkým prezidentem Donaldem Trumpem věcí, kterou musí řešit. Stejně jako pravděpodobnou reakci Evropské unie na tarify ve výši 20 procent, jimiž se Spojené státy chystají zatížit významnou část exportu z Evropy. Hospodářské noviny oslovily majitele a ředitele českých firem i analytiky, aby komentovali, jak nynější celní bouři vidí. A jaký dopad to může mít na jejich byznys.

Martin Wichterle

majitel strojírenské skupiny Wikov

Je potřeba počkat, protože je evidentní, že nejde o konečný návrh americké administrativy. Sama to naznačuje. Věřím, že dojde ke kompromisu a cla budou nižší. Musíme se za Evropu snažit kompromis dojednat a teprve pak dělat protiopatření. Wikov to řešit musí, protože do USA dodáváme z našich firem v Česku i v Kanadě, stejně jako ve Spojených státech vyrábíme. Celkově jde o stamiliony korun. Pokud k zavedení cel dojde, budeme se snažit rozprostřít zvýšení ceny mezi nás, zákazníka a dodavatelský řetězec.

