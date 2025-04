Stalo se. Všichni se toho obávali a doufali, že se to nakonec nestane. USA oznámily cla na dovoz ze všech zemí světa. Většina musí počítat s 10procentním clem, vybrané země s vyššími, individuálně stanovenými cly. Navíc veškerý dovoz automobilů do USA čeká clo 25 procent.

Stanovení různých cel pro různé země vypadá, jako by mělo pomoci eliminovat obchodní schodky USA s těmito zeměmi. Čím větší relativní deficit, tím větší celní tarif. Ostatně stanovení celních tarifů ze strany USA není žádná raketová věda. Vzal se deficit v obchodu USA s danou zemí, vydělil vývozem do USA, z toho se vzala polovina a výsledek se zaokrouhlil na celé číslo s tím, že minimem této funkce bylo určeno 10 procent. Proto má například Kambodža celní tarif 49 procent, Madagaskar 47 procent, Vietnam 46 procent. Kdyby USA nezvolily jednotné clo pro dovoz z EU, ale použily různá cla pro jednotlivé země EU, vycházel by výsledek uvedeného vzorce pro Česko pět procent, resp. po uplatnění minima 10 procent.

