Když se Donald Trump minulý týden setkal s Volodymyrem Zelenským, vzteky po místnosti házel mapy zobrazující linii fronty mezi ruskými a ukrajinskými vojáky. Tvrdí to aspoň zprávy médií o průběhu schůzky odvolávající se na vysoce postavené zdroje. A Bílý dům je nepopřel.
Americký prezident opakuje, že válka na Ukrajině musí co nejdřív skončit. Původně kladl vinu za její rozpoutání Zelenskému, tedy svému ukrajinskému protějšku. V posledních týdnech ale začal víc a víc kritizovat ruského prezidenta Vladimira Putina. Ovšem hned poté, co si s ním před pár dny telefonoval, se opět ostře vymezil proti Zelenskému. Podle dostupných zpráv na jejich zmíněné schůzce v Bílém domě převzal rétoriku kremelské propagandy. Vyjadřoval se v tom smyslu, že je to Kyjev, kdo je překážkou míru – jako kdyby byli agresory Ukrajinci, a nikoliv Rusové. „Trump více a více otevřeně chrání Putina,“ hodnotí to Phillips O’Brian, profesor strategických studií na skotské Univerzitě v St Andrews.
Řada nejnovějších amerických kroků tomu nasvědčuje – Trump například odmítl Ukrajině dodat rakety s plochou dráhou letu Tomahawk, byť to ještě před několika dny zvažoval. Na druhou stranu, americký prezident je znám svou nepředvídatelností a tím, že vztahy mezi státy pojímá podobně jako jednání o byznysu, ze kterého jakožto realitní magnát vzešel. Za určitých okolností tak jeho nejnovější kroky nemusí být proruské, ale mohly by být součástí snahy, na jejímž konci může být mír přijatelný pro Ukrajinu.
Co se dočtete dál
- Jak by měl podle Trumpa mír na Ukrajině vypadat.
- Jaké kroky v jeho zájmu dělá.
- Za jakých okolností by se jeho plán mohl podařit.
