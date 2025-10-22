Oznámený summit mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem v Budapešti se nakonec v blízké době neuskuteční. Lidé kolem maďarského premiéra Viktora Orbána mají o příčinách zrušení schůzky jasno. Mohou za to „proválečné politické elity a jejich média“, napsal maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Podle něj bylo od počátku jasné, že udělají „cokoliv, aby se mírový summit nekonal“.
Szijjártó tím zřejmě myslí evropské a další spojence Ukrajiny a Ukrajince samotné. Jeho na ministra zahraničí skutečně velmi nediplomatický výlev odpovídá maďarské propagandě, podle které je to Kyjev a jeho partneři, kdo chce válku prodlužovat. Ve skutečnosti by ale měli vládci v Budapešti své stížnosti směřovat do Kremlu. Výslovně to ostatně prohlásil i sám americký prezident Trump, kterého Orbán označuje za svého nejbližšího partnera.
Co se dočtete dál
- Kvůli čemu Trump ve skutečnosti zrušil summit s Putinem.
- Jaké požadavky Moskva před schůzkou vznesla.
- Jakou taktiku tím Putin sleduje.
