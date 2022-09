Po víkendu budou mít česká a moravská města a obce nová zastupitelstva. V komunálních volbách, které proběhnou na 6248 místech republiky, ale tentokrát nepůjde jen o to, kdo se bude další čtyři roky starat o veřejnou správu na místní úrovni. Volby se odehrávají v atmosféře společenské nervozity vyvolané bezprecedentním zdražováním energií, které způsobila Putinova válka na Ukrajině. Budou tak mít, podobně jako volby do třetiny Senátu, které se odehrávají paralelně, důležitý přesah do vysoké politiky.

„Občané, kteří jste nespokojeni s touto vládou, máte možnost vzít ty volby jako referendum o vládě,“ vyhlásil předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. A není vyloučeno, že tuto výzvu řada voličů vyslyší. „Bude to velmi dobře fungovat. Je v tom dostatečně silný emoční náboj, protože strach z nejisté budoucnosti je teď u mnoha lidí silný a mnoho z nich vnímá svou situaci jako špatnou už teď,“ domnívá se šéf Institutu politického marketingu Karel Komínek.

