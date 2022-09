Téměř přesně před 100 lety zažila Itálie fašistický puč, jehož výsledkem byl nástup Benita Mussoliniho k moci. Nyní bude mít Itálie poprvé od Mussoliniho pádu v čele vlády reprezentanta krajní pravice – jednoznačnou vítězkou nedělních voleb se stala Giorgia Meloniová, šéfka strany Bratři Itálie. K fašismu silně inklinovala v mládí, obviňovat ji z fašismu i dnes by ale bylo nefér. Jistě nehrozí, že by v zemi chtěla zrušit demokracii. Vítězství její koalice se může ukázat jako problematické z úplně jiného důvodu – k moci se v Itálii dostávají stejní lidé, kteří, když vládli naposledy, zemi málem přivedli takříkajíc na buben. Itálie by přitom, vzhledem ke svému zadlužení a dlouholeté stagnaci, potřebovala kompetentní vládnutí opravdu nutně.

Volby jasně vyhrála koalice tří stran. Jsou v ní dvě krajně pravicové formace, Bratři Itálie a Liga vedená Matteem Salvinim. A Vzhůru Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho, která tu vystupuje jako liberální, tu zase jako konzervativní strana. Podle dohody se do římského Paláce Chigi, sídla italských premiérů, přestěhuje ten, jehož strana získala nejvíc hlasů. Tedy Meloniová. „Itálie si vybrala nás a my ji nezradíme,“ prohlásila.

