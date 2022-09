Stal se hybnou silou čipového průmyslu a jeho platnost měla být v roce 1965 deset let. Mooreův zákon byl jednoduchý – každý rok se zdvojnásobí počet součástek v počítačových čipech, což v praxi přinese neustálý růst výkonu a snižování cen. Svou předpověď dokázal Gordon Moore v pozici generálního ředitele Intelu dlouho držet při životě. Proměnil ji v hnací motor vývoje procesorů a dalších čipů a její magie vydržela víc než půl století. Až do září 2022.

Základní zákon vývoje čipů drželi při životě nejen v Intelu, byl vodítkem pro všechny výrobce čipů. Šéf Nvidie Jensen Huang ovšem po představení nových grafických karet při rozhovoru s novináři prohlásil, že je s Moorovým zákonem konec. „Je mrtvý … je úplně po něm. Pětadvaceticentimetrový plát křemíku je dnes mnohem dražší. Myšlenka zdvojnásobení výkonu za podobnou cenu je minulost.“

Tohle tvrzení není tak kacířské, jak by se padesát sedm let od zveřejnění Mooreovy předpovědi mohlo zdát. Šéf Intelu v původním textu uvedl, že jde o odhad vývoje čipů na dalších deset let, od roku 1965 do roku 1975. A před sedmi lety sám řekl, že jsme se dostali k fyzikálním limitům a během následujících generací čipů půjdeme přímo proti nim. A dodal další předpověď: „Myslím, že Mooreův zákon umře během další dekády nebo tak nějak, a není to překvapivé.“

Zákon už v některých ohledech platit přestal a Moore jej pohřbíval už několikrát. První fáze úmrtí přišla, když se z mezigeneračních skoků ve výkonu o sto procent staly nárůsty o nízké desítky procent. Intel se to chvíli snažil maskovat tím, že nové čipy porovnával s procesory o dvě generace zpět… Ale fyzikální zákony jsou neoblomné.

Platí to i o spotřebě a teplu – zmenšování čipů pomohlo snížit ztrátové teplo a zefektivnit jejich provoz. I s tím je konec. Nově představované čipy, grafické karty i procesory, ve snaze přinést vyšší výkon posouvají hranice toho, co je přijatelné v oblasti spotřeby. Přidávají jádra, zvětšují plochu čipů... Nové karty od Nvidie tak mají vyšší spotřebu a velké zvýšení výkonu slibují díky využití softwarových kouzel. Výrazně žravější jsou i tento týden představené procesory Intel Core 13. generace s kódovým označením Raptor Lake. Ten nejvýkonnější si řekne v plné zátěži o 253 W.

S novou generací grafických karet od Nvidie to vypadá, že skončí nejen násobení počtu tranzistorů v čipech, ale také zvyšování výkonu za stejné peníze. S vyšším počtem tranzistorů totiž exponenciálně rostou náklady na zahájení výroby nových čipů. Cena vybudování nových závodů se podle tohoto pravidla jednou za čtyři roky zdvojnásobí. Rozšiřování výroby navíc aktuálně brzdí nedostatek litografických strojů, které moderní čipy „tisknou“ do plátů čistého křemíku.

V něčem může pomoci konkurence. Plánované uvedení grafických karet od Intelu míří na nižší patra nabídky – na úroveň GeForce RTX 3060, ale za přibližně osm tisíc korun proti více než deseti tisícům, za které se tyto karty prodávají. Ani tak to Intel nebude mít jednoduché – uvidíme, jak Intel Arc A770 dopadne v recenzích, než se začne 12. října prodávat. Se slabší korunou ale nejde čekat zázraky.

Když nemůže růst výkon, budou muset přijít jiné inovace. Může se jimi stát například další typ displejů – rolovatelné obrazovky místo skládacích. Rolovací displej pro telefony ukázaly dříve LG a Oppo, ale v reálném produktu se zatím neprosadil. Společnost Samsung Display nyní předvedla „roztahovací“ obrazovku pro PC – 13“ displej se během prezentace změnil na 17“ obrazovku, ale i tady – zatím – chybí reálný produkt.

Někdy také stačí vzít cizí myšlenku a masově ji prosadit. Apple to dokázal se sluchátky zcela bez drátů, Amazon to nyní chce zkusit se čtečkou e-knih, na kterou lze perem psát podobně, jako to už léta umí tablety reMarkable. Kindle Scribe má obrazovku z elektronického papíru s úhlopříčkou 25 centimetrů a v balení za 340 dolarů (asi 10 500 Kč včetně DPH) je i základní dotykové pero, které u konkurence stojí dalších 79 dolarů. Výhodou Kindle Scribe je i to, že zůstává plnohodnotnou čtečkou elektronických knih. Vůči reMarkable to ale není pěkné.

Přicházejí levné T-Phony

Levné značky mobilů budou mít novou konkurenci. T-Mobile se po letech vrací k výrobě telefonů s vlastní značkou. První T-Phony budou levné a míří hlavně na zákazníky ochotné se upsat k dlouholeté smlouvě. Zařízení s HD displejem, 50Mpx fotoaparátem a 4 nebo 6 GB RAM budou mít podporu 5G. T-Mobile je nabídne za jednu nebo 499 korun. Standardní ceny tak zajímavé nejsou: 4 999 a 6 499 korun. Berte raději T-Phone Pro s větší pamětí.

S novinkou přichází i Google. Do svého vyhledávání pomalu zavádí funkci Multisearch. Ta kombinuje vyhledávání pomocí obrázků s textem a v následujících měsících se rozšíří z americké angličtiny do dalších 70 jazyků. Překlady s pomocí namířeného fotoaparátu pak budou brzy lépe kopírovat originální design snímaného dokumentu. A kromě toho bude Google lépe napovídat a připomínat pokročilé funkce vyhledávání.