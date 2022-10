Ke druhému kolu senátních voleb teď o víkendu nepřišlo ani dvacet procent voličů. A o týden dříve dorazila k prvnímu kolu a ke komunálním volbám ani ne polovina těch, kteří mohou volit. Hnutí ANO, které prohrálo zejména senátní volby a ani v těch komunálních to vládní sestavě zrovna nenandalo, brečí, že je na vině i nízká volební účast, a už se zase objevují nápady na to, jak ji zvýšit. Mluví se o korespondenčních volbách, nebo dokonce o povinné volební účasti. „Je rozumné vést diskusi o změně volebního systému,“ prohlásil hned v neděli po volbách pro Radiožurnál třeba bývalý předseda Poslanecké sněmovny za ANO Radek Vondráček, který o tom hodlá jednat na sněmovní komisi pro ústavu.

To věčné volání dnešních politiků po změně volebního systému, který by konečně zvýšil volební účast, připomíná puberťáka, který se snaží „vytunit“ své jinak docela solidní auto, aby vypadalo jako závodní vůz. Chce přidat spoilery a rychlé pruhy a velké výfuky, ale formule 1 se z toho stejně nestane. A ani to není nutné.

Náš volební systém také nepotřebuje velké změny. To, že ho využívá jen určitá část voličstva, neznamená, že je porouchaný. A není nutné spravovat něco, co není rozbité. Určitě ne na straně voličů.

